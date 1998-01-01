«Только не драться, они военные»: Момент ДТП с БТР в Курске попал на видео

В сети опубликовано видео момента столкновения двух бронетранспортеров и легковых автомобилей, произошедшего в центре Курска в среду, 27 февраля. На кадрах видно, как многотонная военная машина начинает движение назад. Недоумевающий водитель, стоящего следом гражданского авто, в панике сигналит. После этого БТР вновь уверенно двигается задним ходом, сминает капот машины с видеорегистратором и, собирает сзади «паровоз» из легковушек.

Судя по звуку, пассажиры иномарки покидают салон авто. Находящаяся среди них женщина, призывает, предположительно, водителя не вступать в конфликт.

— Дима, только не драться! Дима, они военные! — говорит пассажирка.

Ранее Пятый канал сообщал, последствия того, как два БТРа собрали «паровозик» из легковушек в Курске.