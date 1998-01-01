Россия и США договорились о взаимном снижении стоимости виз

Министерство иностранных дел РФ в пятницу, 1 марта, сообщило, что Россия и США достигли договоренности о взаимном снижении стоимости виз для граждан.

Начиная с 4 марта будет возобновлена практика взимания консульского сбора в размере 160 долларов США за все виды виз, выдаваемых согласно двустороннему соглашению 2011 года об упрощении визовых формальностей.

— Считаем, что данный совместный шаг является хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества и будет способствовать расширению деловых, гуманитарных, культурных и туристических контактов между гражданами наших стран , — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин поручил упростить въезд в РФ для иностранных туристов. Изменить порядок получения виз для иностранных туристов, предлагается в том числе и за счет расширения практики оформления электронных въездных документов.