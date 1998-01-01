Минздрав поблагодарил школьника, спасшего жизнь пассажиру самолета

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова подписала приказ о награждении благодарностью министра ученика 10 класса московской школы № 1573 Богдана Рудика за оказание первой медицинской помощи пассажиру на борту самолета, сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщал Пятый канал, 16-летний школьник Богдан Рудик вместе с родителями возвращался из Сочи в Москву, когда мужчина на борту лайнера почувствовал себя плохо.

Командир воздушного судна обратился за помощью к пассажирам в поисках медика. Врачей на рейсе не оказалось, и парень, будучи учащимся профильного класса, бросился на помощь. Вместе с бортпроводниками Богдан Рудик оказывал пассажиру комплекс реанимационных мероприятий вплоть до совершения лайнером экстренной посадки в Воронеже, где больного передали бригаде скорой помощи.