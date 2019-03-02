Евросоюз настаивает на неприкосновенности Гуайдо

Евросоюз открыто заговорил о статусе Хуана Гуайдо как неприкосновенной персоны. Заявление сделала Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. Женщина подчеркнула, что любое направленное против венесуэльского оппозиционера действие будет вести к серьезным последствиям.

— Любая мера, которая может поставить под угрозу свободу, безопасность или личную неприкосновенность Хуана Гуаидо, будет представлять собой серьезную эскалацию напряженности и встретит решительное осуждение со стороны международного сообщества, — значится в обращении Могерини, опубликованном на сайте ЕС.

Представитель ЕС также отмечает, что Гуайдо как член Национального собрания имеет конституционный иммунитет. И этот факт необходимо «уважать в полной мере». Могерини подчеркивает: Хуан Гуайдо должен иметь возможность продолжать свою работу как парламентарий без страха за свою жизнь и жизнь своих близких. Кроме того, проблемы Венесуэлы могут быть решены только мирным путем, заявляет она.

Политический конфликт в Венесуэле тем временем уже практически перерос в гражданскую войну. Кроме того, во внешнеполитические дела страны активно вмешиваются другие страны. Так, например, США активно поддерживают претендующего на президентский пост Гуайдо не только словом, но и делом. Американская сторона уже отправляла сторонникам оппозиции гуманитарную помощь, боеприпасы и оружие.