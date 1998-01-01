Кому улыбнется удача на грядущей неделе: Астрологический прогноз для всех знаков

Профессиональный астролог Сергей Седашев эксклюзивно для Пятого канала составил астрологический прогноз для представителей всех знаков зодиака. Он рассказал, что неделя с 4 по 10 марта принесет положительные эмоции, а также навеет мечтательное и творческое настроение, что будет очень кстати к 8 Марта.
В это время астролог рекомендует визуализировать все поставленные цели, однако советует воздержаться от излишних трат, завышенных ожиданий и невыполнимых обещаний.
Особенно благоприятной следующая неделя будет для творческих людей: они получат новый прилив сил и вдохновения.
Овнам на неделе с 4 по 10 марта звезды благоприятствуют в личной жизни. Они будут любвеобильны и склонны к легкому флирту. Однако здоровье у представителей этого знака слегка пошатнется: не исключено, что в начале марта их будут мучить головные боли.
Тельцам будущая неделя обещает вдохновение, желание творить и энергичность. Если правильно направить эту энергию, можно успеть переделать много дел и заложить фундамент для будущих успехов.
На личном фронте все будет не так гладко. Вопреки обычному спокойствию, возможны вспышки нетерпеливости и гнева, а также размолвки с любимыми людьми.
Для Близнецов начнется сложный период. Меркурий, который им покровительствует, с 6 марта будет ретроградным. Это осложнит переговоры, работу с документами и расчеты.
Однако зацикливаться на неприятностях не стоит. Лучше переключиться на сферу любовных отношений или творчество. В этих областях влияние звезд будет особенно благоприятным.
Для Раков неделя будет очень творческой. Рекомендуется писать стихи, мечтать и создавать скульптуры. Если никакое из этих занятий не привлекает, можно просто послушать приятную музыку или посетить художественную выставку.
У Львов намечаются серьезные неприятности в личной жизни. Возможны размолвки, ссоры, непонимание любимых людей, несовпадение вкусов и предпочтений.
Однако не стоит расстраиваться: тяжелый период продлится недолго.
Девы на предстоящей неделе могут испытывать обычно не свойственную им склонность к конфликтам и противостояниям, причем не только в личной жизни, но и на работе.
Внимание с подобных конфликтов лучше переключить на полезную деятельность. К тому же, силы позволяют: в начале марта у представителей этого знака будут повышенные запасы энергии.
Для Весов неделя с 4 по 10 марта будет успешной. Шарм, тактичность и обаяние обещают удачное разрешение любых проблем.
Скорпионы на предстоящей неделе могут испытывать неудовлетворенность в сексуальной сфере. Избыток энергии лучше всего в это время направить в творчество. Можно фотографировать, писать стихи, слушать музыку и ходить в кино — период для этого самый удачный.
Стрельцы испытают прилив оптимизма. Удача будет благоприятствовать им и в любви, и финансах. Однако злоупотреблять этим не стоит — у всего есть предел.
Козерогов ждет хорошая неделя. Давно задуманные планы получат новый положительный толчок. Энергичность, фокус на стратегических целях, а также точно работающая интуиция будут верными помощниками в это время.
Водолеи в период с 4 по 10 марта должны осваивать искусство дипломатии. Споры и конфликты не помогут, а умение пойти на компромисс или промолчать спасут от многих проблем.
Для Рыб грядущая неделя будет особенно благоприятной. Многие из них справят свой день рождения, а некоторые еще и 8 марта.
Это время лучше всего посвятить приятным мечтам и размышлениям. Позитивное мышление и визуализация помогут притянуть желаемое жизнь.
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