Кому улыбнется удача на грядущей неделе: Астрологический прогноз для всех знаков

, 15:59 Видео 29

Астролог Сергей Седашев рассказал Пятому каналу о том, чего стоит ждать на неделе с 4 по 10 марта представителям всех знаков зодиака.

Фото: Пятый канал

Профессиональный астролог Сергей Седашев эксклюзивно для Пятого канала составил астрологический прогноз для представителей всех знаков зодиака. Он рассказал, что неделя с 4 по 10 марта принесет положительные эмоции, а также навеет мечтательное и творческое настроение, что будет очень кстати к 8 Марта.

В это время астролог рекомендует визуализировать все поставленные цели, однако советует воздержаться от излишних трат, завышенных ожиданий и невыполнимых обещаний.

Особенно благоприятной следующая неделя будет для творческих людей: они получат новый прилив сил и вдохновения.

Овнам на неделе с 4 по 10 марта звезды благоприятствуют в личной жизни. Они будут любвеобильны и склонны к легкому флирту. Однако здоровье у представителей этого знака слегка пошатнется: не исключено, что в начале марта их будут мучить головные боли.

Тельцам будущая неделя обещает вдохновение, желание творить и энергичность. Если правильно направить эту энергию, можно успеть переделать много дел и заложить фундамент для будущих успехов.

На личном фронте все будет не так гладко. Вопреки обычному спокойствию, возможны вспышки нетерпеливости и гнева, а также размолвки с любимыми людьми.

Для Близнецов начнется сложный период. Меркурий, который им покровительствует, с 6 марта будет ретроградным. Это осложнит переговоры, работу с документами и расчеты.

Однако зацикливаться на неприятностях не стоит. Лучше переключиться на сферу любовных отношений или творчество. В этих областях влияние звезд будет особенно благоприятным.

Для Раков неделя будет очень творческой. Рекомендуется писать стихи, мечтать и создавать скульптуры. Если никакое из этих занятий не привлекает, можно просто послушать приятную музыку или посетить художественную выставку.

У Львов намечаются серьезные неприятности в личной жизни. Возможны размолвки, ссоры, непонимание любимых людей, несовпадение вкусов и предпочтений.

Однако не стоит расстраиваться: тяжелый период продлится недолго.

Девы на предстоящей неделе могут испытывать обычно не свойственную им склонность к конфликтам и противостояниям, причем не только в личной жизни, но и на работе.

Внимание с подобных конфликтов лучше переключить на полезную деятельность. К тому же, силы позволяют: в начале марта у представителей этого знака будут повышенные запасы энергии.

Для Весов неделя с 4 по 10 марта будет успешной. Шарм, тактичность и обаяние обещают удачное разрешение любых проблем.

Скорпионы на предстоящей неделе могут испытывать неудовлетворенность в сексуальной сфере. Избыток энергии лучше всего в это время направить в творчество. Можно фотографировать, писать стихи, слушать музыку и ходить в кино — период для этого самый удачный.

Стрельцы испытают прилив оптимизма. Удача будет благоприятствовать им и в любви, и финансах. Однако злоупотреблять этим не стоит — у всего есть предел.

Козерогов ждет хорошая неделя. Давно задуманные планы получат новый положительный толчок. Энергичность, фокус на стратегических целях, а также точно работающая интуиция будут верными помощниками в это время.

Водолеи в период с 4 по 10 марта должны осваивать искусство дипломатии. Споры и конфликты не помогут, а умение пойти на компромисс или промолчать спасут от многих проблем.

Для Рыб грядущая неделя будет особенно благоприятной. Многие из них справят свой день рождения, а некоторые еще и 8 марта.

Это время лучше всего посвятить приятным мечтам и размышлениям. Позитивное мышление и визуализация помогут притянуть желаемое жизнь.

Ранее Пятый канал публиковал астрологический прогноз на 2019 год по Восточному календарю.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

15:59
Кому улыбнется удача на грядущей неделе: Астрологический прогноз для всех знаков
15:44
Ситуация в аэропорту «Пулково» после снегопада нормализовалась
15:32
Видео: для толстых моряков на британских подлодках расширят люки
15:20
Немецкие политики испугались слов Новака о транзите газа через Украину
15:15
Причиной смертельного пожара на востоке Петербурга мог стать мобильный телефон
15:11
Душа в теле предателя: Пользователи сети жестко ответили на слова Серебрякова
14:56
Советскую стелу монумента боевой славы два дня сносили во Львове — видео
14:44
Эдита Пьеха опровергла слухи об инвалидном кресле
14:32
«Господа, Вы, звери!» — Как соседи борются с детьми за восстановление тишины
14:12
На коленях вползла: Цискаридзе о том, как Лолита уговаривала дать ей урок балета
13:57
Тотальный игнор и пессимизм: Как Собчак и Виторган переживают расставание
13:45
Видео горящего корабля на юго-востоке Москвы
13:39
Сергей Безруков показал поклонникам трехмесячного сына — фото
13:28
На юго-востоке Москвы полыхающий корабль угрожает соседним суднам
13:18
Ромео на Audi: Кировского подростка поймали за рулем маминой машины
13:04
Букингемский дворец готовит заговор против Меган Маркл
13:01
Видео: жены футболистов организовали клуб. Рассказывают, как найти и как развестись
12:50
Настоящий убийца: Американцы оценили новый российский автомат ШАК-12
12:38
Самолет столкнулся с собакой при взлете в аэропорту Приморского края
12:27
До трех человек возросло число погибших в страшном пожаре на востоке Петербурга

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама