«Потеря для каждого человека поколения MTV» — Яна Чурикова о смерти Кита Флинта

, 16:41 Эксклюзивное интервью 190

Солист британской группы The Prodigy был найден мертвым в своем доме 4 марта.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Пятый канал

Тема:
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт 3

Солист группы The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в своем доме 4 марта — официальная страница коллектива в Instagram сообщила, что он свел счеты с жизнью. Яна Чурикова, которая застала расцвет популярности The Prodigy в России в качестве ведущей MTV, рассказала Пятому каналу, что для нее значит уход Флинта.

— Это безусловная потеря для каждого человека поколения MTV…Кит Флинт и все творчество The Prodigy — это наша ДНК, — сказала Чурикова.

Ведущая сравнила смерть Флинта с кончинами двух других знаменитых артистов эпохи MTV — Децла и вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона.

— Тебе кажется, что твои кумиры всегда молоды и бессмертны, когда они уходят — с ними действительно уходит часть тебя самого, — подчеркнула Чурикова.

Ранее Пятый канал рассказывал, что звезды и поклонники вспомнили об ушедшем из жизни Децле.

Тема:
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт 3
4 мар
Кит Флинт свел счеты с жизнью, заявляет официальная страница The Prodigy
4 мар
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

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