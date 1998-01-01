Солист группы The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в своем доме 4 марта — официальная страница коллектива в Instagram сообщила, что он свел счеты с жизнью. Яна Чурикова, которая застала расцвет популярности The Prodigy в России в качестве ведущей MTV, рассказала Пятому каналу, что для нее значит уход Флинта.

— Это безусловная потеря для каждого человека поколения MTV…Кит Флинт и все творчество The Prodigy — это наша ДНК, — сказала Чурикова.

Ведущая сравнила смерть Флинта с кончинами двух других знаменитых артистов эпохи MTV — Децла и вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона.

— Тебе кажется, что твои кумиры всегда молоды и бессмертны, когда они уходят — с ними действительно уходит часть тебя самого, — подчеркнула Чурикова.

Ранее Пятый канал рассказывал, что звезды и поклонники вспомнили об ушедшем из жизни Децле.