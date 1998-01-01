Видео: Самую мощную бурю за всю историю измерений зафиксировали в Хорватии

Самый сильный ветер за всю историю измерений зафиксирован на побережье хорватской Далмации, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Далмация данас».

Порывы ветра с рекордной скоростью 48,8 м/с отмечены в городе Сплит в 04.00 по местному времени (06.00 по московскому времени — прим. ред.). Температура воздуха в момент разгула стихии опускалась до -17 градусов. Ветром опрокидывало деревья и срывало дорожные знаки, пришвартованные яхты и катера на причалах также получили повреждения.

Движение транспорта из-за погодных аномалий перекрыли в тоннеле Свети рок и на мосту имени Франьо Туджмана, также ограничили трафик на автомагистралях Риека-Загреб и Салоники-Клис.

Спасатели в настоящий момент ликвидируют последствия разгула стихии, идет расчистка дорог от упавших деревьев.

Ранее Пятый канал сообщал, что ураганный ветер оставил без света горные села Дагестана. Отключение электричества из-за сильного ветра произошло в более чем ста населенных пунктов кавказской республики.