Видео: Самую мощную бурю за всю историю измерений зафиксировали в Хорватии

, 17:57 Видео 67

Ветер валил деревья и дорожные знаки, температура воздуха в момент разгула стихии падала до -17 градусов.

Фото, видео: YouTube @Dalmacija Danas

Тема:
Погода 3628

Самый сильный ветер за всю историю измерений зафиксирован на побережье хорватской Далмации, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Далмация данас».

Порывы ветра с рекордной скоростью 48,8 м/с отмечены в городе Сплит в 04.00 по местному времени (06.00 по московскому времени — прим. ред.). Температура воздуха в момент разгула стихии опускалась до -17 градусов. Ветром опрокидывало деревья и срывало дорожные знаки, пришвартованные яхты и катера на причалах также получили повреждения.

Движение транспорта из-за погодных аномалий перекрыли в тоннеле Свети рок и на мосту имени Франьо Туджмана, также ограничили трафик на автомагистралях Риека-Загреб и Салоники-Клис.

Спасатели в настоящий момент ликвидируют последствия разгула стихии, идет расчистка дорог от упавших деревьев.

Ранее Пятый канал сообщал, что ураганный ветер оставил без света горные села Дагестана. Отключение электричества из-за сильного ветра произошло в более чем ста населенных пунктов кавказской республики.

Тема:
Погода 3628
22 февр
«Слякотно и грязно»: Камиль Ларин пожаловался на непредсказуемую погоду в Сибири
22 февр
У природы нет плохой погоды? Москва из-за сильного снегопада стоит и не летает
22 февр
Мощный снегопад накрыл Лас-Вегас впервые за 82 года — видео
21 февр
Как Москва борется со снежной стихией — видео
21 февр
Сугробы с человеческий рост: Как в Самаре переживают непогоду
21 февр
Отправляясь на Марс, не забудьте справиться о погоде
21 февр
Лайфхак: Как сделать обувь непромокаемый — видео
21 февр
В Москве желтый уровень опасности — ожидаются метель, мороз и гололед
20 февр
Какие еще сюрпризы зима подготовила для жителей России — репортаж
20 февр
Момент схода лавины на швейцарском курорте попал на видео

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

18:20
«Можете забыть о нем»: Юрий Лоза прокомментировал новое высказывание Серебрякова
18:15
Число жертв при подрыве автомобиля в буферной зоне в Донбассе возросло до двух
17:57
Видео: Самую мощную бурю за всю историю измерений зафиксировали в Хорватии
17:43
«Я вас люблю»: Семенович эротично поздравила мужчин с 23 февраля
17:27
Трое подростков заблудились в парке «Лосиный остров» в Москве
17:25
Родителей претенденток на «Евровидение» от Украины включили в базу «Миротворец»
17:13
Ветерану вручили медаль, потерянную во время сражений под Калининградом
16:54
Жители Телль-Ханзир в Сирии поздравили российских военных с 23 февраля — фото
16:31
Шокирующее безразличие: Подробности истории про мать, заморившую голодом свою дочь
16:26
Мадуро приказал развернуть Вооруженные силы на границе с Колумбией
16:10
Сотрудница полиции, пригласившая стриптизершу в «подарок» коллегам, уволена
15:55
В отборе на «Евровидение» в Киеве углядели гибридную войну России с Украиной
15:31
Люди кончились? : Украина перестала быть лидером по числу мигрантов в Россию
15:14
Анимационный мультфильм про блокаду Ленинграда презентовали в Петербурге
15:14
Автомобиль с гражданским населением подорвался в Донбассе
15:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на следующую неделю
14:46
Найденного в столичном парке «Лосиный остров» мальчика передадут под опеку
14:38
Военный самолет США совершит наблюдательный полет над Россией
14:25
Двадцать человек погибли в аварии на севере Китая
14:13
Зачем тебе такое, Илон Маск? : Основатель Tesla и Space X взял ипотеку

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Неспроста»: Приметы на кухне

В воскресенье, 24 февраля, в 12.05 Пятый канал представит новый выпуск проекта «Неспроста». Речь в нём пойдет о приметах на кухне.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Вся правда об обмане в интернете

5-tv.ru

Реклама