Одноклассники в поиске российских молодых музыкальных талантов

Социальная сеть объявила о старте конкурса «Стань звездой Новой Волны 2019». Любой исполнитель, обладающий вокальными талантами, сможет принять в нем участие, записав музыкальное видео и разместив его в ОК. Для этого необходимо создать трансляцию в приложении OK Live и исполнить собственную песню в жанре поп-музыки, сопроводив ее хэштегом #хочунаволну2019. К участию в отборе допускаются все желающие в возрасте от 16-ти до 35 лет.

Конкурс пройдет в период с 4-го по 18 марта, заявки принимаются на официальном сайте «Новой Волны». Победитель получит шанс принять участие в полуфинале состязания в Москве, где определится судьба финалиста, который выступит в Сочи.

В прошлом году пользователями соцсети был выбран лучший исполнитель «Новой Волны» — более 800 тысяч обладателей аккаунта в ОК проголосовали в специальном приложении. Победителем стала конкурсантка Дарья Антонюк, получившая приз зрительских симпатий от Одноклассников.

Ранее Пятый канал сообщал, что Украина упустила последний шанс попасть в этом году на престижный музыкальный конкурс «Евровидение».