Самые яркие образы Кита Флинта из The Prodigy

Мир знал Кита Флинта по дикой стрижке с рогами и щедро подведенным глазам. 4 марта, в понедельник Флита нашли мертвым в его доме на Брук Хилл в британском городе Данмоу, в графстве Эссекс. Сообщение об обнаружении человека без сознания поступило на пульт дежурного в 08:10 утра.

Причина смерти Флинта пока не названа, однако полиция уже сообщила СМИ, что в смерти музыканта «нет ничего подозрительного». Правда, в официальном аккаунте The Prodigy сообщается, что Флинт свел счеты с жизнью.

Один из первых концертов The Prodigy, 1997 год. Вокалисты группы Кит Флинт и Максим Реалити во время живого выступления.

Рост Кита Флинта всего лишь 1,7 метра. Именно эту информацию чаще всего о нем ищут в интернете. Все потому, что на большинстве фотографий он снят крупным планом, либо снизу, что зрительно «увеличивает» его.

Параллельно с музыкальной карьерой Флинт занимался ресторанным бизнесом. В 2014-м он купил и восстановил паб «Кожаная бутылка» в деревне Плеши, в графстве Эссекс.

Музыкант слыл ярым поклонником мотоспорта. Он был владельцем и менеджером команды «Team Traction Control». Его супруга — три раза выиграла гонку «Isle of Man TT». К слову, сам Кит был также не против поучаствовать в спортивных соревнованиях.

Мировую известность Флинту принесли треки «Firestarted», «Voodoo People» и «Smack My Bitch Up». А еще яркие внешность и поведение на сцене. На фото Флинт во время выступления на международном фестивале рок-музыки Maxidrom 2011 на аэродроме «Тушино».

Презентация альбома «Invaders must die», 2009 год. Флинт запомнился фанатам своим ярким образом, татуировками. Больнее всего было набивать слово Inflicted на животе. Флинт рассказывал, что ощущения, будто его «искалечило дьявольское животное в ритуальных целях». Тату придумал его друг Лиам Хоулетт.

Первые выступления The Prodigy в России состоялись в 1995-м. И музыкантам это не понравилось. На концерте было не так много публики, а еще строгий таможенный досмотр и холод. Однако уже через два года группа вновь вернулась — в 1997-м по ним началась настоящая истерия, «Продиджи» стали мэйнстримом.