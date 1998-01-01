Кремль обеспокоен судьбой косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

, 21:53 Эфирная новость 31

Срок, данный президентом на спасение белух и косаток, истек еще в минувшую пятницу.

Фото, видео: Globallookpress.com, Пятый канал

Белух и косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустят на свободу, но к возвращению в природу их нужно подготовить. Как именно — конкретных действий ждут в Кремле. Причем, срок, выделенный на принятие решения, истек еще в минувшую пятницу. Об этом правительству 4 марта напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Работа ведется. Но по-прежнему можем констатировать, что результата нет. Поэтому сегодня до конца дня мы ждем какое-то решение. Мы только сегодня с самого утра наводили справки на этот счет. Животным плохо, их становится меньше, — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Состояние косаток и белух действительно вызывает серьезные вопросы. Тревожные заявления сделали сегодня специалисты Института океанологии РАН и Московской ветеринарной академии. Они внимательно изучили свежие видеозаписи и фотографии из центра передержки в бухте под Находкой. По словам ученых, более детально надо, конечно, разбираться на месте, однако уже сейчас можно сказать: у млекопитающих явные признаки тяжелых заболеваний.

— Мы увидели значительное ухудшение состояния кожи у белух. У косаток также были изменения, но у некоторых животных, то есть про всех говорить этого нельзя. А вот у белух у большей части мы отметили поражения кожи, которые могут быть следствием кожных заболеваний вирусной, бактериальной или грибковой природы. И такие поражение чаще всего указывают на снижение общей иммунной реактивности организма, то есть на снижение иммунитета, — рассказала доцент кафедры микробиологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина Татьяна Денисенко

Условия содержания млекопитающих в «китовой тюрьме» журналисты изучили во время пресс-тура в минувшую пятницу. Однако выяснилось, что показывать гостям готовы далеко не все.

Как ранее сообщал Пятый канал, корреспонденту «Известий» пришлось добывать информацию с боем. Охранники ему всячески пытались помешать. Между тем, в самой китовой тюрьме заявили, что проблем у млекопитающих нет, их осматривают каждый день, а раны появились еще до вылова, на воле.

В конце февраля стало известно, что ФСБ России возбудила два административных дела в отношении компаний, который осуществляли добычу, транспортировку и хранение косаток и белух в Приморском крае.

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