Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына

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У Кирилла Толмацкого обнаружили заболевание сердца — гипертрофическую кардиомиопатию.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Тема:
Умер рэпер Децл 67

Отец Кирилла Толмацкого, известного как Децл, рассказал, что рэпер имел врожденное заболевание сердца — гипертрофическую кардиомиопатию, которое и привело к острой сердечной недостаточности, а впоследствии и смерти 35-летнего исполнителя. Об этом Александр Толмацкий сообщил РИА Новости.

Как пояснил отец рэпера, это заболевание у его сына обнаружили судмедэксперты, отметив, что болезнь может никак себя не проявлять и вызвать внезапную смерть в 30 лет.

В пример он привел спортсменов, которые умирали прямо на тренировке, а после, на вскрытии у них могли обнаружить заболевание сердца.

Ранее Пятый канал рассказывал, что следственный комитет 4 марта назвал официальную причину смерти Децла — согласно результатам экспертизы Кирилл скончался от острой сердечной недостаточности. Телесных повреждений на его теле не обнаружили.

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