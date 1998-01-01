Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына

Отец Кирилла Толмацкого, известного как Децл, рассказал, что рэпер имел врожденное заболевание сердца — гипертрофическую кардиомиопатию, которое и привело к острой сердечной недостаточности, а впоследствии и смерти 35-летнего исполнителя. Об этом Александр Толмацкий сообщил РИА Новости.

Как пояснил отец рэпера, это заболевание у его сына обнаружили судмедэксперты, отметив, что болезнь может никак себя не проявлять и вызвать внезапную смерть в 30 лет.

В пример он привел спортсменов, которые умирали прямо на тренировке, а после, на вскрытии у них могли обнаружить заболевание сердца.

Ранее Пятый канал рассказывал, что следственный комитет 4 марта назвал официальную причину смерти Децла — согласно результатам экспертизы Кирилл скончался от острой сердечной недостаточности. Телесных повреждений на его теле не обнаружили.