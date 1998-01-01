Следком назвал официальную причину смерти Децла

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Стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы.

Фото: Instagram @vse_okkki

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Умер рэпер Децл 66

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, телесных повреждений у Кирилла Толмацкого не обнаружено, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ по Удмуртии. Официальной причиной смерти рэпера Децла названа острая сердечная недостаточность.

— Смерть Кирилла Толмацкого наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Каких-либо телесных повреждений не выявлено, — говорится в документе.

На эскпертизу специалисты забирали из ижевского клуба посуду, из которой пил музыкант, но в ней ничего не нашли — ни следов наркотических веществ, ни алкоголя. Отрицательные результаты дали исследования крови и волос Кирилла Толмацкого.

О смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого утром 3 февраля сообщил его отец Александр Толмацкий. Сердце музыканта остановилось спустя полчаса после окончания концерта в Ижевске.

Ранее Пятый канал сообщал, что вдова Децла пожаловалась на конфликт с родственниками рэпера.

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Умер рэпер Децл 66
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