Кристина Агилера впервые выступит с большим концертом в Санкт-Петербурге

Поклонники Кристины Агилеры смогут насладиться выступлением американской поп-дивы 21 июля в Санкт-Петербурге и 23 июля в Москве. Обладательница пяти премий «Гремми» посетит российские столицы в рамках турне The X Tour.

Организаторы гастролей сообщили, что певица поедет в европейское турне впервые за 13 лет, пишет ТАСС.

Концерт артистки в Северной столице состоится в «Ледовом дворце», а в Москве — на «ВТБ Арене». В списке заявленных песен, которые Агилера исполнит на шоу будут уже ставшие классикой — Dirrty, Genie in a Bottle, Ain’t No Other Man и Fighter. Ну, и, конечно, композиции с нового альбома исполнительницы Liberation, две песни из которого были номинированы на «Гремми», как «Лучший поп-трек» и «Лучшая песня с речитативом». Речь идет о треках Fall In Love и Like I Do.

Для поклонников творчества Агилеры это большое событие, ведь девушка никогда раньше не приезжала в Россию с сольными концертами.

Сообщается, что в продаже билеты на концерт американской звезды появятся 5 марта.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как Агилера инкогнито спела в нью-йоркском метро.