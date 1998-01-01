Видео: Более девяти полицейских ранены в результате беспорядков в Венесуэле

Более девяти полицейских получили ранение в ходе беспорядков в Венесуэле. Все произошло во время карнавала в Каракасе.

Группа молодых людей в масках забросала стражей порядка камнями и дымовыми шашками. Пострадавшие доставлены в больницу. На место ЧП прибыли дополнительные силы полиции и Нацгвардии.

Напряженность связывают с возвращением в Венесуэлу самопровозглашенного президента и оппозиционера Хуана Гуайдо. Сразу после прибытия он отправился на митинг своих сторонников. Он призвал людей выйти на массовые акции протеста. Они пройдут 5 марта.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо покидать страну. Тем не менее он отправился в турне по странам Латинской Америки. Теперь ему грозит до 30 лет тюрьмы, однако Евросоюз и США пообещали принять меры в отношении Венесуэлы, если политик будет задержан.