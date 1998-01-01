Видео: Более девяти полицейских ранены в результате беспорядков в Венесуэле

, 8:11 Эфирная новость 16

Молодчики в масках забросали стражей порядка камнями и дымовыми шашками.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 108

Более девяти полицейских получили ранение в ходе беспорядков в Венесуэле. Все произошло во время карнавала в Каракасе.

Группа молодых людей в масках забросала стражей порядка камнями и дымовыми шашками. Пострадавшие доставлены в больницу. На место ЧП прибыли дополнительные силы полиции и Нацгвардии.

Напряженность связывают с возвращением в Венесуэлу самопровозглашенного президента и оппозиционера Хуана Гуайдо. Сразу после прибытия он отправился на митинг своих сторонников. Он призвал людей выйти на массовые акции протеста. Они пройдут 5 марта.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо покидать страну. Тем не менее он отправился в турне по странам Латинской Америки. Теперь ему грозит до 30 лет тюрьмы, однако Евросоюз и США пообещали принять меры в отношении Венесуэлы, если политик будет задержан.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 108
5 мар
Карнавал в Каракасе закончился массовыми беспорядками
4 мар
Гуайдо планирует вернуться в Венесуэлу и поднять новую волну митингов
4 мар
Болтон пригрозил противникам возвращения Гуайдо в Венесуэлу
3 мар
Евросоюз настаивает на неприкосновенности Гуайдо
28 февр
Немецкие СМИ сомневаются в успехе «восстания» Гуаидо в Венесуэле
28 февр
Центробанк Венесуэлы потерял восемь тонн золота — Reuters
27 февр
Постпред России при ООН назвал Гуайдо «самозванцем с улицы»
26 февр
Патрушев уверен в подготовке США к военному вторжению в Венесуэлу
26 февр
Видео: Мадуро назвал истинную цель попытки США вмешаться в дела Венесуэлы
26 февр
Посол: США направили в Венесуэлу просроченные лекарства и продукты

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

8:22
Эрмитаж признан одним из самых красивых туристических мест в мире
8:11
Видео: Более девяти полицейских ранены в результате беспорядков в Венесуэле
8:07
«Зубы у нее неприятные»: Газманов рассказал о нападении агрессивной «рыбины»
8:00
Самолеты кружат над Пулково из-за нулевой видимости
7:59
Редкие кадры: Рената Литвинова опубликовала фото с дочерью
7:55
Антонов: страны Европы останутся проигравшими от разрыва ДРСМД
7:51
Видео: игроки ВХЛ устроили массовую драку на льду
7:47
Почему спустя столетия дворец Монплезир остается сердцем Петергофа
7:40
Счет за спасение: Депутаты придумали, как привить рыбакам инстинкт самосохранения
7:34
Дональд Трамп намерен лишить торговых льгот Турцию и Индию
7:26
Фото: Как выглядела Ким Кардашьян в детстве
7:15
Бывший муж экс-«Ранетки» угрожает ей из-за видео о разводе
7:06
Как сделать дом безопасным для детей за 100 рублей — надежный лайфхак
7:01
Вкусный праздник — Международный день блина
6:54
Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына
6:44
Прощание с Жоресом Алферовым пройдет в Петербурге
6:36
30 февраля: Метель отрезала часть Саратовской области от внешнего мира
6:31
Кристина Агилера впервые выступит с большим концертом в Санкт-Петербурге
6:17
Пассажиров самолета, севшего в Анадыре, отправят в Лос-Анджелес резервным бортом
6:07
Видео: Почему внучка солиста экзотик поп-дуэта «Кар-Мэн» прозябает в нищете?

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера сериала «Стражи Отчизны» состоится 3 марта 2019 года

Российский кинематограф не перестает радовать отечественных телезрителей созданием сериалов различного жанра, тематики и сюжетной линии. На этот раз насладиться просмотром предстоит любителям кинолент детективного жанра с элементами боевика.

5-tv.ru

Реклама