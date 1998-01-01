В Правительстве РФ назвали условия сохранения газового транзита через Украину

В правительстве России озвучили условия, при которых может сохраниться транзит российского газа через территорию Украины. Для сохранения транзита потребуются: урегулирование отношение между игроками на газовом рынке, стабилизация политической обстановки и выгодные условия сделки.

Отмечается, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» не отменяет газовый транзит через Украину, а создает дополнительный маршрут в Европу для российского топлива.

В Незалежной придерживаются другого мнения — ранее Пятый канал сообщал, что «Нафтогаз» боится полной потери газового транзита из-за «Северного потока — 2».