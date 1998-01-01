В Правительстве РФ назвали условия сохранения газового транзита через Украину

, 8:44 64

Среди названых условий — стабилизация политической ситуации.

Фото: ТАСС / Елена Афонина

Тема:
Северный поток — 2 113

В правительстве России озвучили условия, при которых может сохраниться транзит российского газа через территорию Украины. Для сохранения транзита потребуются: урегулирование отношение между игроками на газовом рынке, стабилизация политической обстановки и выгодные условия сделки.

Отмечается, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» не отменяет газовый транзит через Украину, а создает дополнительный маршрут в Европу для российского топлива.

В Незалежной придерживаются другого мнения — ранее Пятый канал сообщал, что «Нафтогаз» боится полной потери газового транзита из-за «Северного потока — 2».

Тема:
Северный поток — 2 113
4 мар
«Нафтогаз» боится полной потери газового транзита из-за «Северного потока — 2»
3 мар
Немецкие политики испугались слов Новака о транзите газа через Украину
24 февр
Премьер-министр Баварии заявил, что России не место на «скамейке штрафников»
22 февр
Курц после встречи с Трампом заявил о поддержке «Северного потока—2»
18 февр
«Северный поток — 2» может остаться полупустым из-за из-за новых норм ЕС
14 февр
«Можете не сомневаться» — постпред РФ при ЕС о будущем «Северного-потока — 2»
13 февр
Как поправки к Газовой директиве Евросоюза отразятся на «Северном потоке — 2»
8 февр
Франция признала главенство Германии по «Северному потоку—2»
8 февр
Меркель рассказала о способах избежать энергозависимости от России
7 февр
Макрон не приедет к Меркель в знак протеста против «Северного потока — 2»

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

9:54
Стало известно, что делал Кит Флинт за 48 часов до смерти
9:39
Как выбрать цветы к 8 марта — рекомендации Роспотребнадзора
9:26
Чудеса медицины: Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ
9:15
Экс-главу Nissan освободят под залог в 9 миллионов долларов
8:56
Опасный Ромео: Мужчина поджег общежитие в Омске, чтобы впечатлить любимую
8:50
Минимальную цену на пиво могут установить в России
8:44
В Правительстве РФ назвали условия сохранения газового транзита через Украину
8:40
Что мужчины планируют подарить женщинам на 8 марта
8:36
Экс-полковник СБУ настаивает на создании «оружия возмездия» против России
8:33
Госдеп: США готовы к переговорам по ДРСМД на определенных условиях
8:29
Видео: 279 домов остались без отопления из-за прорыва трубы в Петербурге
8:22
Эрмитаж признан одним из самых красивых туристических мест в мире
8:11
Видео: Более девяти полицейских ранены в результате беспорядков в Венесуэле
8:07
«Зубы у нее неприятные»: Газманов рассказал о нападении агрессивной «рыбины»
8:00
Самолеты кружат над Пулково из-за нулевой видимости
7:59
Редкие кадры: Рената Литвинова опубликовала фото с дочерью
7:55
Антонов: страны Европы останутся проигравшими от разрыва ДРСМД
7:51
Видео: игроки ВХЛ устроили массовую драку на льду
7:47
Почему спустя столетия дворец Монплезир остается сердцем Петергофа
7:40
Счет за спасение: Депутаты придумали, как привить рыбакам инстинкт самосохранения

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера сериала «Стражи Отчизны» состоится 3 марта 2019 года

Российский кинематограф не перестает радовать отечественных телезрителей созданием сериалов различного жанра, тематики и сюжетной линии. На этот раз насладиться просмотром предстоит любителям кинолент детективного жанра с элементами боевика.

5-tv.ru

Реклама