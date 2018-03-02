«Нафтогаз» боится полной потери газового транзита из-за «Северного потока — 2»

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Глава украинской энергетической компании Андрей Коболев заявил, что после ввода в эксплуатацию нового газопровода существенно увеличится вероятность военного конфликта с Россией.

Фото: ТАСС / Игорь Яшкин

Тема:
Северный поток — 2 112

Российский проект газопровода «Северный поток — 2» сделает газотранспортную систему Украины невостребованной. Об этом заявил гендиректор «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. Он отметил, что газовый транзит — фактор, сдерживающий «российскую агрессию».

Этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска, — отметил глава энергетической компании.

Он отметил, что вероятность конфликта между Москвой и Киевом значительно увеличится. Однако это не останавливает европейских партнеров от инвестиций в «Северный поток — 2», сообщают «Известия». По мнению Коболева, газопровод «Турецкий поток» также приведет к снижению транзита газа уже к концу 2019 года.

Ранее Пятый канал рассказывал, как «Северный поток — 2» возродит конкуренцию на энергетическом рынке в Европе.

Тема:
Северный поток — 2 112
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