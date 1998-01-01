Отступать некуда: «Реал» поборется за четвертьфинал Лиги чемпионов

, 10:23 59

Европейский клубный турнир — последняя надежда «королевского клуба».

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, Пятый канал

Тема:
Лига Чемпионов 59

Мадридский «Реал» 5 марта сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» — европейский клубный турнир остался последним соревнованием, в котором «сливочные» могут взять медали.

Прошлая неделя стала кошмаром для «Реала» — мадридцы дважды проиграли своему главному сопернику — «Барселоне». Таким образом, «королевский клуб» выбыл из кубка Испании, а в национальном чемпионате отрыв между «Реалом» и «Барсой» теперь составляет 12 очков. До конца чемпионата остается еще 10 туров, и теоретические шансы вернуть лидерство есть, но в реальности для коллектива Сантьяго Солари досягаемой остается только Лига чемпионов.

Первый матч с «Аяксом» выдался для мадридцев тяжелым — они одолели голландский клуб со счетом 2:1, и теперь «Реалу» предстоит ответная игра. Кроме того, за «сливочных» не сыграет капитан команды Серхио Рамос, перебравший желтых карточек.

Ранее Пятый канал рассказывал о первом матче «Реала» с «Аяксом», который состоялся 13 февраля на «Амстердам-Арене».

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