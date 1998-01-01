«Реал Мадрид» выиграл у «Аякса» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между амстердамским «Аяксом» и мадридским «Реалом» уже можно назвать историческим. На 38-й минуте защитник хозяев встречи Тальяфико забил гол в ворота «сливочных», но спустя две минуты арбитр Дамир Скомина его отменил. Решение судьи впервые в истории было основано на системе видеоповторов VAR.

Оказалось, что в момент удара Тальяфико его партнер по команде Тадич оказался в оффсайде. Своими действиями он помешал вратарю «Реала» Тибо Куртуа. Решение словенского орбитра — положение «вне игры».

Весь первый тайм голландцы доминировали на поле и, казалось, победа может быть у них в руках, но отмененный гол сделал свое дело. Забить в первой половине игры им так и не удалось. А вот испанцы во втором тайме поднапряглись и на 60-й минуте встречи мяч в ворота соперника отправил Карим Бензема.

На 75-й минуте Хаким Зийех подарил надежду фанатам «Аякса». Нерес покатил мяч в центр, после чего Зийех замкунл ближний угол и отправил мяч в ворота прямо под рукой Куртуа, сравняв счет — 1:1.

Игра стала набирать настоящие обороты. Испанцы пошли в бой и на 87-й минуте встречи действующий обладатель титула смог поймать шанс в контратаке. Лукас Васкес понесся вперед после паса Луки Модрича и Марко Асенсио отправил победный мяч в ворота соперника.

Капиатн «Реала» Серхио Рамос пропустит ответный мяч из-за желтой карточки, полученной в конце игры.