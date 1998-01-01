Уцелевшая в пригороде Дамаска ткацкая фабрика наращивает мощности. Это предприятие уникально тем, что даже находясь в огненных тисках боевиков, производство не остановилось. Рабочие рисковали жизнями, снабжая всю страну бинтами, ватой и марлей.

До войны фабрика считалась крупнейшей в стране — на станках трудились почти полторы тысячи человек. Сейчас — меньше половины. Но жители постепенно возвращаются в сирийский город, а чудом сохранившееся предприятие готово предложить самое необходимое — работу.

Сейчас фабрика расширяется. Помимо бинтов, наладили выпуск военной формы для армии. Растущую потребность в рабочей силе руководство предприятия планирует решить за счет массового возвращения беженцев из лагеря Эр-Рукбан. Для них уже подготовлены рабочие места и жилье.

Подробнее смотрите в видеосюжете Валентина Трушнина.

Ранее Пятый канал сообщал, что правительство Сирии, представители ООН и российского Центра по примирению враждующих сторон обсудили операцию по выводу беженцев из лагеря Эр-Рукбан.