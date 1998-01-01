Ученые догадались, как купить счастье за деньги

Научно обосновано, что вопреки общеизвестной поговорке счастье все-таки можно купить за деньги. Как сообщает телеканал «360», железные аргументы в пользу этого тезиса привела профессор Гарвардской школы бизнеса Эшли Уилланс.

По ее словам, главная проблема, делающая современного человека несчастным, это — нехватка времени. А вот его-то и можно купить, заплатив специальному персоналу за рутинные дела — такие как стирка белья, приготовление обеда, уборка квартиры или стрижка газона. Избавившись от этих забот, человек может распланировать свое время гораздо продуктивнее и получить дополнительную порцию «гормонов счастья» — эндорфинов, серотонина и дофамина.

Ранее Пятый канал сообщал, что генетики выявили в ДНК человека участок, который отвечает за выработку «гормона счастья».