Стаса Костюшкина необычно объявили на концерте в Кремлевском дворце — ведущий вызвал певца на сцену, попутно усомнившись в его ориентации.

— Наш концерт продолжает любитель всех женщин и некоторых мужчин Стас Костюшкин, — сказал конферансье.

Отрывок с «оригинальным» представлением шоумен выложил у себя в Instagram. Вероятно, ведущий перепутал «любимца» и «любителя», но комментаторов это не остановило.

— Не обращайте внимания, просто дайте этому ведущему *****.

— Не послышалось! Мы были на этом концерте вчера, аж слух резануло! Хрусталев должен публично извиниться за подобную оговорку!

— Кто ему (ведущему — прим. ред.) текст писал? Профессионализм ведущего под большим вопросом.......не боятся ярости от груды мышц. А может это просто зависть — таким большим, красивым, талантливым никогда не стать.

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