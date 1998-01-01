Фото: Самолет Мадуро покинул Каракас и приземлился на Кубе

, 23:20 Фото 85

Кто находится на борту № 1 ВВС Венесуэлы, пока неизвестно.

Фото: REUTERS/Manaure Quintero

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 110

Самолет, на котором перемещается президент Венесуэлы Николас Мадуро, покинул страну и направился в сторону Кубы.

Борт № 1 венесуэльских военно-воздушных сил вылетел из аэропорта Каракаса. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flight Radar.

Twitter@DixanRivas

Кто находится на борту лайнера — неизвестно. Маршрут самолета прерывается над Островом свободы, что может говорить о том, что он приземлился в одном из кубинских аэропортов.

Ранее Пятый канал рассказывал о возвращении в столицу Венесуэлы оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, которое ознаменовалось новой волной беспорядков и насилия.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 110
5 мар
Возвращение Гуайдо в Венесуэлу ознаменовалось очередным всплеском беспорядков
5 мар
Видео: Полицейских в Венесуэле забросали камнями и дымовыми шашками
5 мар
Карнавал в Каракасе закончился массовыми беспорядками
4 мар
Гуайдо планирует вернуться в Венесуэлу и поднять новую волну митингов
4 мар
Болтон пригрозил противникам возвращения Гуайдо в Венесуэлу
3 мар
Евросоюз настаивает на неприкосновенности Гуайдо
28 февр
Немецкие СМИ сомневаются в успехе «восстания» Гуаидо в Венесуэле
28 февр
Центробанк Венесуэлы потерял восемь тонн золота — Reuters
27 февр
Постпред России при ООН назвал Гуайдо «самозванцем с улицы»
26 февр
Патрушев уверен в подготовке США к военному вторжению в Венесуэлу

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

23:38
Видео: Актрисы в образах Маркл и Миддлтон оттаскали друг друга за волосы
23:20
Фото: Самолет Мадуро покинул Каракас и приземлился на Кубе
23:08
Видео: Опубликован трейлер финального сезона «Игры престолов»
22:55
В МЧС рассказали, как житель Керчи оказался в каменной ловушке на 4 дня
22:43
Пародонтит и кариес повышают риск возникновения рака
22:30
Игры с оружием: Подросток, стрелявший по школьникам, может отделаться штрафом
22:18
Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах
22:04
Врач рассказал о перспективах полного излечения человечества от ВИЧ
21:54
Божена Рынска после возвращения из Испании угодила в московскую клинику
21:45
Как сохранить сердце здоровым — пять советов эксперта
21:25
«Бутылку воды не могут купить» — Айсултан Сеитов о работе над клипом Дорна в Африке
21:11
Владимир Путин обсудил льготы по ипотеке с главой ВТБ — видео
20:59
Сын Децла юридически не является родственником и наследником
20:53
Пентагон намерен увеличить численность войск США в Европе из-за «угрозы России»
20:47
Спутник засек местонахождение «подводной лодки Гитлера» — видео
20:37
Видео: Хрупкая продавщица нокаутировала пьяного дебошира
20:26
Штраф за спасение: Как отнеслись к новой инициативе депутатов спасатели и рыбаки
20:15
Почему Диана Арбенина передумала заводить третьего ребенка
20:08
Семь человек пострадали в результате взрыва на предприятии под Владимиром
20:03
Жореса Алферова проводили в последний путь в Санкт-Петербурге — репортаж

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Видео: Полицейских в Венесуэле забросали камнями и дымовыми шашками

«Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Юнайтед». Где посмотреть матч онлайн 6 марта
«Ювентус» — «Атлетико»: Где посмотреть онлайн футбольный матч 12 марта
«Барселона» — «Лион» — где смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов УЕФА 13 марта
«Бавария» — «Ливерпуль». Где посмотреть матч онлайн 13 марта

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Российские телезрители на Страже Отчизны!

Успешная премьера на Пятом канале! 10,1% российских телезрителей в аудитории «Мужчины 45-59», 7,3% — в аудитории «Женщины 45-59», 7,1% среди россиян «18+» смотрели 3 марта премьерный показ боевика «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Кто лечит, а кто калечит: смотрите документальный фильм «Вся правда о… частной медицине» на Пятом

В воскресенье, 3 марта, Пятый канал покажет новую серию потребительского расследования «Вся правда о…».

5-tv.ru

Реклама