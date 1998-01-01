Возвращение Гуайдо в Венесуэлу ознаменовалось очередным всплеском беспорядков

, 16:48 Эфирная новость 33

Праздничное шествие сторонников президента Мадуро пытались сорвать молодые люди в масках.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, Пятый канал

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 109

Все смешалось в столице Венесуэлы, где одновременно проходят красочный карнавал, многотысячные митинги и вспыхивают беспорядки. Накануне в Каракас вернулся лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Его грозились задержать и посадить под арест, но в итоге никаких препятствий ему никто не чинил. Его сопровождали послы иностранных государств, в том числе Франции и Эквадора, и встречала толпа восторженных поклонников. Многие хотели сделать с ним селфи, в том числе пограничники и полицейские.

Гуайдо выступил на митинге и пообещал продолжить борьбу за власть. Тем временем сторонники президента Мадуро бьют в барабаны и танцуют, участвуя в традиционном карнавале. Правда праздник попытались сорвать молодые люди в масках и капюшонах — они стали закидывать полицейских камнями и дымовыми шашками. Десять силовиков пострадали. Стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ.

Ранее Пятый канал сообщал, что самопровозгласивший себя президентом Венесуэлы оппозиционер Хуан Гуайдо в понедельник, 4 марта, прилетел в страну.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 109
5 мар
Видео: Полицейских в Венесуэле забросали камнями и дымовыми шашками
5 мар
Карнавал в Каракасе закончился массовыми беспорядками
4 мар
Гуайдо планирует вернуться в Венесуэлу и поднять новую волну митингов
4 мар
Болтон пригрозил противникам возвращения Гуайдо в Венесуэлу
3 мар
Евросоюз настаивает на неприкосновенности Гуайдо
28 февр
Немецкие СМИ сомневаются в успехе «восстания» Гуаидо в Венесуэле
28 февр
Центробанк Венесуэлы потерял восемь тонн золота — Reuters
27 февр
Постпред России при ООН назвал Гуайдо «самозванцем с улицы»
26 февр
Патрушев уверен в подготовке США к военному вторжению в Венесуэлу
26 февр
Видео: Мадуро назвал истинную цель попытки США вмешаться в дела Венесуэлы

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:36
Комитет Госдумы поддержал поправки в законопроект о фейковых новостях
17:33
Пошли до конца! Защитники животных пытали и убивали браконьеров
17:27
Джонни Депп заявил, что бывшая жена отрезала ему палец водочной бутылкой
17:20
«Лекарство от пресловутой утечки мозгов»: Матвиенко о конкурсе «Лидеры России»
17:13
Бывшая девушка принца Гарри устроила фотосессию в его доме
17:08
Крупнейшая ткацкая фабрика в Сирии наращивает объемы — видео
16:57
Бывшая жена певца Александра Серова рассказала об изменах и избиениях
16:48
Возвращение Гуайдо в Венесуэлу ознаменовалось очередным всплеском беспорядков
16:41
Названа цена самого дорогого букета к Международному женскому дню
16:33
«Шерлок Холмс-3» выйдет на экраны на год позже
16:25
Перебои с электричеством и ДТП — чем метель обернулась для российских регионов
16:17
Видео: Ананас жареный на гриле — рецепт с секретом от шеф-повара
16:06
Госдума ввела запрет на создание хостелов в жилых помещениях
15:57
Путин потребовал от банков не накручивать льготную ставку по ипотеке выше 6%
15:48
«Неправда»: Волочкова о вызове на допрос по делу убитого 10 лет назад бизнесмена
15:39
Ученые догадались, как купить счастье за деньги
15:30
«Любитель некоторых мужчин» — Костюшкина оригинально объявили на концерте
15:16
Экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну стало плохо в суде
15:04
Российскому дипломату отказали во въезде в Чехию
14:59
«Куда смотрит Королева?»: полуголый Тарзан появился на подтанцовке у Горбань

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Кто лечит, а кто калечит: смотрите документальный фильм «Вся правда о… частной медицине» на Пятом

В воскресенье, 3 марта, Пятый канал покажет новую серию потребительского расследования «Вся правда о…».

5-tv.ru

Реклама