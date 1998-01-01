Возвращение Гуайдо в Венесуэлу ознаменовалось очередным всплеском беспорядков

Все смешалось в столице Венесуэлы, где одновременно проходят красочный карнавал, многотысячные митинги и вспыхивают беспорядки. Накануне в Каракас вернулся лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Его грозились задержать и посадить под арест, но в итоге никаких препятствий ему никто не чинил. Его сопровождали послы иностранных государств, в том числе Франции и Эквадора, и встречала толпа восторженных поклонников. Многие хотели сделать с ним селфи, в том числе пограничники и полицейские.

Гуайдо выступил на митинге и пообещал продолжить борьбу за власть. Тем временем сторонники президента Мадуро бьют в барабаны и танцуют, участвуя в традиционном карнавале. Правда праздник попытались сорвать молодые люди в масках и капюшонах — они стали закидывать полицейских камнями и дымовыми шашками. Десять силовиков пострадали. Стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ.

Ранее Пятый канал сообщал, что самопровозгласивший себя президентом Венесуэлы оппозиционер Хуан Гуайдо в понедельник, 4 марта, прилетел в страну.