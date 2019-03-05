«Реал» в шаге от вылета из Лиги чемпионов, уступая «Аяксу» в Мадриде

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и голландским «Аяксом» может ознаменоваться сенсационным вылетом действующего обладателя Кубка чемпионов.
После первого тайма игры на домашней арене «Реала» гости выигрывают 2:0 (3:2 по сумме двух матчей) и имеют отличные шансы на выход в следующий раунд плей-офф.
GOAAAALLLL AJAX 2-0 real madrid pic.twitter.com/7SVaM42JhR— FHY (@iamfhy8) 5 марта 2019 г.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Амстердамский клуб забил «быстрый гол» уже на седьмой минуте игры — с паса Тадича ворота Тибо Куртуа распечатал Хиким Зиеш. Через десять минут преимущество «Аякса» удвоил Давид Нерес с паса все того же Тадича. У испанского гранда, напротив, проблемы с составом — из-за травм в первом тайме поле покинули нападающие Лукас Васкес и бразилец Винисиус. На последнего в этом сезоне особенно рассчитывают болельщики. Кроме того, из-за перебора желтых карточек дисквалифицирован капитан команды Серхио Рамос, он пропускает матч и не может помочь своему клубу.
«Реал» пребывает не в самом лучшем моральном состоянии, на прошлой неделе королевский клуб дважды уступил «Барселоне» в испанском чемпионате и Кубке короля. Если команда вылетит и из Лиги чемпионов, ее тренеру Сантьяго Солари, скорее всего, не избежать отставки.