«Реал» в шаге от вылета из Лиги чемпионов, уступая «Аяксу» в Мадриде

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и голландским «Аяксом» может ознаменоваться сенсационным вылетом действующего обладателя Кубка чемпионов.

После первого тайма игры на домашней арене «Реала» гости выигрывают 2:0 (3:2 по сумме двух матчей) и имеют отличные шансы на выход в следующий раунд плей-офф.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nienke Spaan (@footgolfernienke) 5 Мар 2019 в 10:00 PST

Амстердамский клуб забил «быстрый гол» уже на седьмой минуте игры — с паса Тадича ворота Тибо Куртуа распечатал Хиким Зиеш. Через десять минут преимущество «Аякса» удвоил Давид Нерес с паса все того же Тадича. У испанского гранда, напротив, проблемы с составом — из-за травм в первом тайме поле покинули нападающие Лукас Васкес и бразилец Винисиус. На последнего в этом сезоне особенно рассчитывают болельщики. Кроме того, из-за перебора желтых карточек дисквалифицирован капитан команды Серхио Рамос, он пропускает матч и не может помочь своему клубу.

«Реал» пребывает не в самом лучшем моральном состоянии, на прошлой неделе королевский клуб дважды уступил «Барселоне» в испанском чемпионате и Кубке короля. Если команда вылетит и из Лиги чемпионов, ее тренеру Сантьяго Солари, скорее всего, не избежать отставки.