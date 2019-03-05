«Реал» в шаге от вылета из Лиги чемпионов, уступая «Аяксу» в Мадриде

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Амстердамская команда забила два безответных мяча в ворота королевского клуба в первом тайме второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото, видео: globallookpress.com, instagram @ingealexpz

Тема:
Лига Чемпионов 61

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и голландским «Аяксом» может ознаменоваться сенсационным вылетом действующего обладателя Кубка чемпионов.

После первого тайма игры на домашней арене «Реала» гости выигрывают 2:0 (3:2 по сумме двух матчей) и имеют отличные шансы на выход в следующий раунд плей-офф.

 
 
 
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Публикация от Nienke Spaan (@footgolfernienke)

Амстердамский клуб забил «быстрый гол» уже на седьмой минуте игры — с паса Тадича ворота Тибо Куртуа распечатал Хиким Зиеш. Через десять минут преимущество «Аякса» удвоил Давид Нерес с паса все того же Тадича. У испанского гранда, напротив, проблемы с составом — из-за травм в первом тайме поле покинули нападающие Лукас Васкес и бразилец Винисиус. На последнего в этом сезоне особенно рассчитывают болельщики. Кроме того, из-за перебора желтых карточек дисквалифицирован капитан команды Серхио Рамос, он пропускает матч и не может помочь своему клубу. 

«Реал» пребывает не в самом лучшем моральном состоянии, на прошлой неделе королевский клуб дважды уступил «Барселоне» в испанском чемпионате и Кубке короля. Если команда вылетит и из Лиги чемпионов, ее тренеру Сантьяго Солари, скорее всего, не избежать отставки.

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