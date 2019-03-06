Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Абрамса

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Российские пранкеры провели переговоры с посланником Вашингтона от имени президента Швейцарии.

Фото: ВКонтакте @theprankvideo

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 112

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) провели телефонный разговор со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом от имени президента Швейцарии Уэли Маурера, пишут «Известия».

Целью «переговоров», которые состоялись еще 19 февраля, было узнать планы Вашингтона по свержению правительства Николаса Мадуро. От лица швейцарского президента Вован и Лексус сообщили Абрамсу о якобы имеющихся в Швейцарии банковских счетах людей из окружения венесуэльского лидера.

Спецпредставитель США настоял на блокировке активов и пригрозил швейцарским властям иском в случае, если «деньги Мадуро» уйдут из страны после прихода к власти Хуана Гуайдо. Пранкеры попросили направить им список лиц, счета которых нужно заблокировать, и попросили Абрамса устроить встречу с главой венесуэльской оппозиции.

Вскоре с пранкерами связался представитель Гуайдо, «посол нового правительства Венесуэлы», Карлос Веккьо. Вован и Лексус отправили ему и Абрамсу список венесуэльских чиновников, счета которых якобы нашли в Швейцарии. Среди них оказались Ксения Собчак, писатель Дмитрий Быков и другие. Кроме того, пранкеры назвали несуществующий банк Lexus Vovanial Bank Ltd, в котором якобы хранятся деньги Мадуро. Спецпосланник США по Венесуэле остался доволен данными, которые предоставили российские пранкеры, а Веккьо поинтересовался, когда оппозиция сможет получить доступ к заблокированным счетам Мадуро.

Ранее Пятый канал рассказывал о всплеске беспорядков, которые захлестнули Каракас после возвращения Гуайдо из зарубежного вояжа.

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