МИД РФ: Ущерб для Венесуэлы от санкций США не покрыть гуманитарной помощью

В российском МИДе прокомментировали попытки ввезти в охваченную кризисом Венесуэлу гуманитарную помощь. Как сообщает РИА Новости, российские дипломаты уверены, что ущерб, нанесенный республике санкциями нельзя восполнить никакими грузами. В сложившейся ситуации, поставки гуманитарной помощи — лицемерный шаг, считают в министерстве.

Кроме того, санкции, наложенные на Венесуэлу, лишь только усугубляют кризис, пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве. По словам сенатора Олега Морозова, теперь США перейдет к тактике «выжженной земли»: поскольку Мадуро устоял, санкции будут введены против союзников Боливарианской республики.

— Блицкриг не удался. Николас Мадуро не сбежал. Армия верна присяге. Народ в своем большинстве американского ставленника (Хуана Гуайдо — прим. ред.) президентом не видит, — пояснил сенатор.

Попытки ввезти в Венесуэлу гуманитарную помощь привели к новому витку кризиса — фуры с грузом пришлось останавливать на границе с Колумбией силой. О том, что на самом деле было в грузовиках с «гуманитарной помощью» Пятый канал рассказывал в своем сюжете.