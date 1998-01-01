Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве газопровода в Ленобласти

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве газопровода в Приозерске. Прокурорская проверка показала, что при реализации программы газификации генподрядчик ООО «Омега» вывел со счетов более 700 миллионов рублей. При этом газопровод, который должен был быть сдан до конца 2014 года, не достроен до сих пор.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области, в 2012 году между компаниями «Газпроминвест» и «Омега» был заключен договор на строительство отвода газопровода к городу Приозерск стоимостью почти два миллиарда рублей. На сегодняшний день генподрядчик сдал только первую из четырех очередей. При этом, как установила прокуратура, путем подписания актов выполненных работ «Омега» получила на свои счета около 1,7 миллиарда рублей, а потом по фиктивным документам и посредством необоснованных переводов на счета аффиллированных с компанией юрлиц вывела в общей сложности более 700 миллионов рублей.

Ранее Пятый канал рассказывал об аресте по подозрению в мошенничестве бывшего главного инженера судостроительного завода «Адмиралтейские Верфи» в Санкт-Петербурге. Его подозревают в причастности к хищению 33 миллионов рублей при строительстве новейших подводных лодок.