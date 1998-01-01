Депутату Госдумы от КПРФ грозит субсидиарная ответственность

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Компания «Дом. РФ» пытается взыскать с Александра Некрасова 804 миллиона рублей.

Фото: Instagram @polit_izum

Депутата Госдумы от КПРФ Александра Некрасова могут привлечь к субсидиарной ответственности вместе с супругой и топ-менеджерами, управляющими девелоперскими активами парламентария. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на материалы арбитражного суда.

По данным издания, структуры Некрасова задолжали 804 миллиона рублей за аренду земли в Новой Москве. Общий долг компаний, входящих в «Лидер Групп», которую связывают с семьей народного избранника, превысил один миллиард рублей. Взыскания долгов добивается компания «Дом. РФ».

Суть претензии в том, что дочка «Лидер Групп» — компания «Абсолют» перестала платить аренду за участок площадью почти 117 гектар в Подмосковье, где планировалось строительство недвижимости. «Дом. РФ» подал заявление о банкротстве должника.

Субсидиарная ответственность подразумевает право взыскания неполученного долга с другого лица, если первое лицо не может его погасить.

Ранее Пятый канал рассказывал, что суд арестовал имущество экс-подруги депутата, подозреваемой в краже 22 миллионов рублей.

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