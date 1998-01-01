Астролог Ксения Антонова рассказала Пятому каналу о гороскопе подарков к Международному женскому дню. По мнению специалиста, ориентируясь на знак зодиака женщины, будет легче определиться с выбором презента и попасть точно в цель.

Овен считается телесным знаком и, наверняка, сможет оценить подарок, который имеет отношение к внешности. Например, красивая одежда, украшение, духи, декоративная косметика или спортивные аксессуары. Можно подарить абонемент в фитнесс-центр или на курсы по йоге. Подойдет сертификат на массаж, на косметические процедуры или на покупку в модном магазине. Девушек этого знака зодиака способны привести в восторг породистые домашние питомцы и, конечно, яркий и огромный букет цветов.

Тельцы люди практичные. Их мало интересуют тренды и новомодные штучки. Они будут рады подарку, который в прямом смысле можно подержать в руках — красивая статуэтка, ваза, светильник или любая вещь для оформления интерьера. Помимо этого, в числе вариантов — поход в СПА, постельное белье, туалетная вода, декор для дома, шелковый шарф или что-то для рукоделия, изысканное угощение, хорошее вино и красивая посуда. Подойдет все, что имеет отношение к деньгам — красивый кожаный кошелек или копилка.

Близнецы. Веселым и разговорчивым представителям этого знака зодиака всегда мало острых ощущений. Прыжок с парашютом, ночная экскурсия по городу, сплав по реке — все то, что приводит жизнь в движение. Хорошим подарком могут стать ролики, билет в дальние страны, машина, книги, курсы ораторского мастерства, iPhone, тренинг, подписка на любимый журнал. Хорошо подойдут аксессуары для письма — изящная перьевая ручка или ежедневник с личными инициалами на обложке.

Для Рака главное — дом и семья. Поэтому стоит аккуратно поинтересоваться, чего не достает в квартире, машине или на рабочем месте и подарить именно это. Раки часто восприимчивы к визуальным удовольствиям. Хорошая видеокамера или iPhone смогут порадовать представительницу этого знака зодиака. Подойдут, естественно, цветы, хороший ужин в ресторане, новое платье и даже консультация астролога. Можно обратить внимание на серебряные украшения, книгу мемуаров знаменитости или фарфоровую куклу.

Уверенным в себе Львицам необходимо дарить презенты, которые удовлетворят ее эго. Например, огромное зеркало во весь рост, написанная на заказ картина, смартфон, набор косметики, вечеринка со звездами шоу-бизнеса, часы, духи, красные туфли, золотые украшения, книга в переплете ручной работы, аромат духов лимитированного выпуска, средство по уходу за волосами. В любом случае, пусть это будет маленький, но очень дорогой подлинный предмет, так как царственные Львы не переносят подделок.

Для Девы нужно выбирать практичный подарок, которым она сможет пользоваться ежедневно. Красивое блюдо, книга оригинальных рецептов, набор ароматических масел, ежедневник, ноутбук, аксессуар для домашнего питомца, комнатный цветок, биодобавки, коврик для йоги, тканевые маски для лица и что-то связанное с уборкой. Девы помешаны на чистоте и этот список можно продолжать бесконечно.

Весам по душе все то, что делает жизнь легкой, приятной и очень эстетичной. Девушки этого знака зодиака ценят прекрасное во всем. Поэтому, не забудьте сделать красивую упаковку. Чем изысканнее будет ваш подарок, тем лучше — билет на концерт мировой оперной звезды, приглашение на японскую чайную церемонию, шелковое постельное белье, ажурные тонкие салфетки, шелковый платок, изящный веер, колье, подчеркивающий женственность аромат, картина, хорошее вино, косметика или изысканный букет цветов.

Угодить Скорпионам непросто, но при этом не стоит падать духом. Девушке этого знака придутся по вкусу предметы-трансформеры — зонт-трость или двухцветный шарф. Не стоит забывать о страстной, чувственной и немного мистической стороне их натуры. Делайте ставку на все волнующее и необычное. В этом плане подойдет эротичный аромат, издание Камасутры, пособие по толкованию сновидений, книга о сексологии или магии, курс тайского массажа, консультация астролога, сексуальное белье для ролевых игр.

Рожденных под знаком Стрельца особо привлекает экзотика. О дальних странах можно читать, но лучше все увидеть своими глазами. Самым желанным подарком для девушки-стрельца будет путешествие. Их мало интересует материальное, им нужны ощущения. Дарите им билеты в кино, театр, выставку, сертификат на тренинг личностного развития. Подойдет книга, прогулка на лошадях, уроки иностранного языка, косметичка, наушники, органайзер.

Козероги — очень взыскательны и часто ценят покой и уединение. Поэтому в первую очередь стоит подумать о вещах, несвязанных с необходимостью выходить в свет и проводить время с другими людьми. Если хотите порадовать девушку-козерога, подарите ей что-нибудь полезное. Например, кухонный комбайн, чехол для iPhone, чемодан, пауэр-банк, тренинг, массаж, украшение с натуральными камнями, антиквариат, часы, шахматы, нарды, абонемент на йогу.

Водолеев всегда вдохновляет новизна. Их порадует актуальная модель смартфона, свежий бестселлер. Главное — чтобы это было в топе тенденций. Полет в аэротрубе, посещение обсерватории в горах, консультация астролога или обучение, абонемент на танцы, путешествие, диск с экспериментальной музыкой или авторские духи.

Рыбы натуры тонкие и творческие. Практичный подарок, пусть даже самый дорогой, будет ими воспринят, как желание отделаться. Дарить рыбам нужно эмоции — детектив, поход в СПА, курс по написанию электронной музыки, рыбки и аквариум, фотоаппарат, мастер-класс по живописи, ароматическая лампа, красивые свечи, диск с шумом дождя для медитации, предметы и украшения с изображением мифических животных.

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