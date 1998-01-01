Видео: Почему Петр III остался в российской истории непопулярным императором

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Дворец Ораниенбаум, в котором жил глава государства с семьей, прекрасно сохранился до наших дней.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Петр III остался в русской истории героем злых анекдотов, мужем — «рогоносцем» и одним из самых непопулярных правителей. Екатерина II сделала все возможное, чтобы окончательно погубить репутацию своего законного мужа. Впрочем, а что же ей оставалось делать — должна же она была как-то оправдать свой переворот.

А между тем, Петр III был наследником двух императоров — Петра I и Карла XII. Причем ребенком его воспитывали как наследника шведского престола, и только в 1742 году русская императрица Елизавета Петровна объявила своего племянника наследником русского трона Петром Федоровичем.

Его часто описывают как неразвитого и грубого поклонника русского порядка, а он любил живопись и музыку, и не был злым, скорее — простодушным.

Дворец Петра III в Ораниенбауме прекрасно сохранился. Для будущего императора его построил знаменитый Антонио Ринальди, и это — была его первая в Петербурге. Позже, много лет спустя, он построил для Екатерины II Мраморный дворец для ее фаворита Григория Орлова.

Но в этих чудных паркетах и деталях обстановки ему, похоже, удалось проявить романтическую натуру своего первого заказчика, который, кстати, стал первым из рода Романовых, которые и правили в России до 1917 года.

Правление Петра III можно назвать парадоксальным: он отменил телесные наказания в армии, уничтожил тайную канцелярию, прекратил преследование старообрядцев, издал указ о вольности дворянства. Более того, ряд историков считают, что он всерьез готовил указ об отмене крепостного права.

Но несмотря на это, Петр III оставался крайне непопулярен. А потому, что он ходил в голштинском мундире, носил прусский орден и страшно гордился тем, что король сделал его генерал-майором прусской армии, и это при том, что Россия только что выиграла Семилетнюю войну, но по требованию нового императора Россия была вынуждена уступить целый ряд завоеванных территорий.

В обмен на отречение Петр III просил немного — небольшую пенсию, голштинский трон и фрейлину Воронцову, но, как известно, был убит.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему обязательно стоит посетить крепость Корела в Приозерске.

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