Телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram снимки с мартовского отдыха в Сочи. Супруга Павла Воли решила поделиться с поклонниками фото из бассейна, где она запечатлена в одном лишь купальнике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) 6 Мар 2019 в 11:57 PST

— Идеально. Мгновение, остановись. Крутые горнолыжные трассы, баня, спа, бассейн. Вдыхаешь чистый горный воздух… Улыбаешься солнцу, — подписала Утяшева кадр.

Подписчики телеведущей тут же осыпали ее комплиментами. По их мнению, бывшая гимнастка в свои 33 года имеет фигуру, которой могут позавидовать девушки куда более младшего возраста.

— Ляйсан, на вас очень приятно смотреть, вы такая молодец, — прокомментировал один из них.

— Как же Павлу Воле повезло! Красавица и умница! Хорошая мать! В общем, жена на зависть! — добавил другой.

— Не могу налюбоваться вами и вашей семьей, — заявил еще один поклонник.

Ляйсан Утяшева, в свою очередь, поблагодарила подписчиков за лестные комплименты.

Ранее Пятый канал сообщал, что Утяшева решила поддаться влиянию модных тенденций и обрезать волосы, чем шокировала поклонников.