Самый жаркий февраль в истории Пятого канала

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Телезрители по достоинству оценили все те передачи, которые канал предложил к просмотру в последний месяц зимы.

Фото: Пятый канал

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом. В 2016 году, например, доля этой аудитории составляла 6,1%.

Существенный рост наблюдается еще в одной аудитории — «Все 4+». С 2010 года рост в данной аудитории составил более 220%. В 2016 году показатель составлял 5,8%, итоги 2018 года подводили с показателем в 6,1%, а февраль 2019 демонстрирует долю в 6,8%, обеспечивая Пятому устойчивое четвертое место в рейтинге федеральных телеканалов.

Телезрители России по достоинству оценили февральские предложения Пятого канала. Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения, а также нашли отклик в сердцах премьерные выпуски программ собственного производства Пятого канала. Это еженедельная развлекательная программа «Светская хроника», цикл документальных фильмов о звездах шоу-бизнеса «Моя правда», программа в формате продуктового расследования «Вся правда о…», уникальные проекты «Загадки подсознания» и «Неспроста».

Интерес зрителей поддерживали полюбившиеся многим россиянам сериалы «Глухарь», «Кордон следователя Савельева», «Майор и магия», премьера на Пятом — «Инквизитор» и многие другие.

Ранее Пятый канал сообщал, что Пятый канал получил золотые награды премии «BEMA».

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Не пропустите! 10 марта на Пятом новый выпуск проекта «Загадки подсознания»

В воскресенье, 10 марта, в 13:05 Пятый канал вместе с экспертами расскажет о всевозможных фобиях.

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Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

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