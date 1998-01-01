Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом. В 2016 году, например, доля этой аудитории составляла 6,1%.

Существенный рост наблюдается еще в одной аудитории — «Все 4+». С 2010 года рост в данной аудитории составил более 220%. В 2016 году показатель составлял 5,8%, итоги 2018 года подводили с показателем в 6,1%, а февраль 2019 демонстрирует долю в 6,8%, обеспечивая Пятому устойчивое четвертое место в рейтинге федеральных телеканалов.

Телезрители России по достоинству оценили февральские предложения Пятого канала. Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения, а также нашли отклик в сердцах премьерные выпуски программ собственного производства Пятого канала. Это еженедельная развлекательная программа «Светская хроника», цикл документальных фильмов о звездах шоу-бизнеса «Моя правда», программа в формате продуктового расследования «Вся правда о…», уникальные проекты «Загадки подсознания» и «Неспроста».

Интерес зрителей поддерживали полюбившиеся многим россиянам сериалы «Глухарь», «Кордон следователя Савельева», «Майор и магия», премьера на Пятом — «Инквизитор» и многие другие.

Ранее Пятый канал сообщал, что Пятый канал получил золотые награды премии «BEMA».