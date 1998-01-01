Как российские мужчины поздравляют женщин с 8 марта — репортаж

, 14:28 Эфирная новость 37

Международный женский начался в России с полным размахом уже в четверг, 7 марта.

Фото, видео: Instagram @happyflors, Пятый канал

Россиян впереди ждут длинные выходные. В этом году женский праздник выпал на пятницу, подарив всем дополнительный день отдыха. Поздравлять своих вторых половинок некоторые мужчины начали уже заранее.

Так, например, в Свердловской области на высоте, в прямом смысле слова, оказался муж известной спортсменки — парашютистки Алены Бекузаровой. Он вслед за женой покинул борт самолета и в затяжном прыжке, на высоте 1,5 тысячи метров, подарил ей плюшевого мишку.

Ну а в аэропорту Краснодара всех женщин встречали музыкой и цветами. Инициативу проявили участники военного оркестра южного округа.

А в Петербурге решили поздравить женщин, которые гостят в городе. На Невском проспекте всем иностранным туристкам молодые люди дарили тюльпаны. Тем самым показав всему миру, что наши мужчины самые галантные кавалеры.

Ранее Пятый канал рассказывал, что женщины мечтают получить в подарок на 8 марта.

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