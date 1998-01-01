В Москве задержана дама, «заказавшая» знакомого

В Москве задержана женщина, «заказавшая» убийство своего знакомого за 3,5 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба столичного следственного управления СК РФ, 43-летняя дама задолжала мужчине 50 миллионов рублей и решила таким образом избавиться от обременения.

В феврале 2019 года обвиняемая попросила своего приятеля найти киллера, но тот предпочел обратиться в правоохранительные органы. Даму познакомили с потенциальным исполнителем убийства, она договорилась с ним о сумме и еще несколько раз встречалась, чтобы предоставить всю необходимую информацию о жертве.

В минувший вторник, 5 марта, «киллер» еще раз встретился с заказчицей, сообщил, что выполнил просьбу, и в подтверждение своих слов предоставил инсценированные фотографии с изображением «убитого». После этого женщина была задержана. В настоящее время она арестована решением суда. Расследование уголовного дела продолжается.

Как стало известно Пятому каналу, несостоявшаяся заказчица убийства — сотрудница одного из банков Елена Д.. Деньги она, предположительно, похитила со счета своей жертвы. Мужчина пытался искать правды в суде, поэтому предприимчивая гражданка и решила его устранить.

Ранее Пятый канал сообщал об убийстве замдиректора крупной энергетической компании в Орске, которое попало на камеру наблюдения в подъезде.