До сих пор невеста: Екатерина Шпица объяснила, почему откладывает свадьбу

Известная актриса Екатерина Шпица, получившая предложение руки и сердца от директора известного столичного фитнес-клуба Руслана Панова еще полгода назад, до сих пор официально замуж так и не вышла. Почему свадьба откладывается столько времени, Катя рассказала в интервью «Собеседнику».

«Пока я с удовольствием хожу в статусе невесты. О свадьбе не загадываю. Когда она состоится, сказать не могу», — объяснила она.

Шпица призналась, что никогда не мечтала о пышном торжестве, и в гражданском браке 33-летняя актриса чувствует себя вполне комфортно.

«В отношениях двух самодостаточных и психологически зрелых личностей не бывает диктатуры. Считаю, если партнер говорит своей половинке, что ей носить или когда с подружками чай пить, у них нездоровые отношения. Если мой мужчина попробует сказать что-то подобное, он сразу окажется в статусе свободного» , — заявила Екатерина.

Актриса несколько лет состояла в браке с актером и каскадером Константином Адаевым, и у нее есть семилетний сын Герман.

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Как ранее рассказывал 5-tv.ru, зрители, пришедшие 7 октября в театр «Булгаковский дом» на спектакль «Ромео и Джульетта», стали свидетелями трогательной сцены. После спектакля, когда артисты вышли на поклон, на сцену поднялся молодой человек, опустился на колено перед дебютировавшей в роли Джульетты Екатериной Шпицей и надел ей на палец кольцо.