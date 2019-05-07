Российские спортсменки возглавили мировой рейтинг фигуристок

Международный союз конькобежцев опубликовал рейтинг фигуристок по итогам сезона 2018/2019. Первое место в списке заняла российская спортсменка Алина Загитова, ставшая Чемпионкой мира в 2019 году.

Россиянка опередила ближайшую соперницу из Японии Сатоко Мияхару более, чем на тысячу очков. Тройку лидеров замкнула другая российская фигуристка Евгения Медведева, за плечами у которой победы на Чемпионате мира в 2016 и 2017 годах.

Станислава Константинова и Софья Самодурова расположились в рейтинге на 9 и 10 местах. Серьезно уступила спортсменкам 22-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева — девушка заняла пока только 13 позицию.

Ранее 5-tv.ru сообщал. что Елизавета Туктамышева установила личный рекорд в произвольной программе. Жюри высоко оценили выступление россиянки на чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.