Семь человек пострадали в результате стрельбы в школе в американском Денвере

Срочные сообщения в эти минуты поступают из американского штата Колорадо. Днем во вторник, 7 мая, неизвестные открыли огонь в школе города Денвера. В управлении шерифа сообщили о семерых пострадавших. Раненых людей доставили в больницу. Сейчас место происшествия оцеплено. Местных жителей просят не приближаться к району, в котором находится школа. Началась эвакуация детей. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что неизвестный в маске обстрелял предпринимателя в Балашихе.