Эксперт объяснил, почему в России могут ввести платную бронь столиков в ресторанах

В российских кафе и ресторанах могут ввести наказание за отмену бронирования столиков. Владельцы уверяют, что иначе сами разорятся. Сейчас до 30% брони по телефону — слетает. Общепит терпит убытки. Штрафы повысят дисциплину — раз уже заплачено, труднее не пойти.

По сути это уже практикуемый некоторыми заведениями «депозит». Но невозвратный. Пришел — часть чека считай оплачена, не пришел — официант без чаевых не останется. Спасибо скажет.

Главная идея оформить всю эту систему отношений в единую программу. Стоимость «брони» — на усмотрение заведения, где-то и ста рублей хватит, а куда-то и без «тысячи» не зайдешь. Логично, конечно, привязать к расценкам в меню.

Предполагается, что к «букингу столов» присоединятся как элитные рестораны со средним чеком от 2500 и до бесконечности, так и средний сегмент, где можно посидеть на 1200 — 1500 рублей. А дальше принцип такой же как при бронировании гостиниц или заказе такси.

«Например делается заказ. Говорит человек — на шесть человек, вот такой-то стол. А потом приходят два человека, там большой диван, они сидят. У вас придут еще гости? Нет не придут. Мы попросим вас пересесть в другое место. Я не буду пересаживаться. Как в этом случае быть? Во франции есть ресторан, вы приходите, он застелен скатертью. Вы заказываете два кофе, они вам в счет считают стирку скатерти. Такая жизнь, понимаете», — говорит президент федерации рестораторов и отельеров, декан факультета гостеприимства РАНХИГС Игорь Бухаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как научиться меньше есть.