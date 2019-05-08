Видео: Специалисты рассказали кто, где и как реставрирует кинопленку

Мерцание экрана, щелчки, небольшие потертости, помехи, которые сопровождают просмотр кинокартин с пленки, а не с современных цифровых установок, подчеркивают эстетику старых фильмов и обостряют зрительские рецепторы.

«Некоторые смотрят иногда затертую пленку, плохую, и спрашивают, почему бы вам ее не оцифровать? И тем не менее, после просмотра фильма на кинопленке, они чувствуют эту разницу — говорят потом, что у было ощущение, будто посмотрели сто-то живое, настоящее», — рассказывает киновед Елена Платунова.

В фильмофондах, где хранятся прокатные копии, в прежние времена реставрировали по 20 картин ежедневно. Сегодня поток уже не тот, но технология прежняя.

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Каждый прогон через кинопроектор для фильмокопии нагрузка — фотографический слой накапливает пыль и статическое электричество. С ними справятся только заботливые руки и фланелевая тряпочка.

«Все что кинотеатр покажет мы сразу проверяем после кинотеатра, если нет, то проверяем по ходу уже — проверяем по годам, если она (фильмокопия — Прим. Ред.) давно не крутилась, надо ее проверить. Бывает, что цветная пленка иногда выцветает», — отмечает реставратор фильмокопий Евгений Кукушкин.

В борьбе с выцветанием реставраторы бессильны. Они работают только с механическими повреждениями. При просмотре каждого фильма редакторы фиксируют степень изношенности копии — она измеряется количеством киносеансов и видимых повреждений — потертости, полос и царапин.

«Глянцевый слой — он многослойный. Когда попадает на него ацетон, он размывает эти слои и замываются полосы», — объясняет реставратор фильмокопий Валентина Беляева.

Поврежденные копии фильмов восстанавливают в фильмо-реставрационных машинах. Пленку купают в ванночках с разными растворами. Вначале моют от пыли, затем сушат в специальном шкафу, после отправляют в ацетон. Так за несколько минут выравнивается глянцевый слой, и фильмокопия получает вторую жизнь. Но пленка все равно не вечна, спасти старое кино можно только переведя его в цифровой формат.

«Мы уже не услышим шум травы настоящей — это все осталось там в образном пленочном аналоговом кинематографе», — сетует киновед Елена Платунова.

Специалисты прекрасно понимают — вместе с аналоговым форматом уходят неповторимые вкус, звук и цвет эпохи, хотя новые технологии позволяют сократить эти потери до минимума.

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