Видео: Специалисты рассказали кто, где и как реставрирует кинопленку

, 7:29 Видео 50

Чтобы эпоха, как полагают ценители, настоящего кино уходила как можно медленнее, необходимо как можно дольше сохранять копии фильмов на кинопленке.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Мерцание экрана, щелчки, небольшие потертости, помехи, которые сопровождают просмотр кинокартин с пленки, а не с современных цифровых установок, подчеркивают эстетику старых фильмов и обостряют зрительские рецепторы.

«Некоторые смотрят иногда затертую пленку, плохую, и спрашивают, почему бы вам ее не оцифровать? И тем не менее, после просмотра фильма на кинопленке, они чувствуют эту разницу — говорят потом, что у было ощущение, будто посмотрели сто-то живое, настоящее», — рассказывает киновед Елена Платунова.

В фильмофондах, где хранятся прокатные копии, в прежние времена реставрировали по 20 картин ежедневно. Сегодня поток уже не тот, но технология прежняя.

Гороскоп на 8 мая: Раки, до вас пытаются дозвониться ангелы!

Каждый прогон через кинопроектор для фильмокопии нагрузка — фотографический слой накапливает пыль и статическое электричество. С ними справятся только заботливые руки и фланелевая тряпочка.

«Все что кинотеатр покажет мы сразу проверяем после кинотеатра, если нет, то проверяем по ходу уже — проверяем по годам, если она (фильмокопия — Прим. Ред.) давно не крутилась, надо ее проверить. Бывает, что цветная пленка иногда выцветает», — отмечает реставратор фильмокопий Евгений Кукушкин.

В борьбе с выцветанием реставраторы бессильны. Они работают только с механическими повреждениями. При просмотре каждого фильма редакторы фиксируют степень изношенности копии — она измеряется количеством киносеансов и видимых повреждений — потертости, полос и царапин.

«Глянцевый слой — он многослойный. Когда попадает на него ацетон, он размывает эти слои и замываются полосы», — объясняет реставратор фильмокопий Валентина Беляева.

Поврежденные копии фильмов восстанавливают в фильмо-реставрационных машинах. Пленку купают в ванночках с разными растворами. Вначале моют от пыли, затем сушат в специальном шкафу, после отправляют в ацетон. Так за несколько минут выравнивается глянцевый слой, и фильмокопия получает вторую жизнь. Но пленка все равно не вечна, спасти старое кино можно только переведя его в цифровой формат.

«Мы уже не услышим шум травы настоящей — это все осталось там в образном пленочном аналоговом кинематографе», — сетует киновед Елена Платунова.

Специалисты прекрасно понимают — вместе с аналоговым форматом уходят неповторимые вкус, звук и цвет эпохи, хотя новые технологии позволяют сократить эти потери до минимума.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как делаются восковые фигуры знаменитостей и кто такой постижер.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

13:17
В результате наезда на группу малышей в Японии погибли двое
13:07
«Хочу видеть его в команде» — тренер «Зенита» о судьбе Кокорина
12:58
Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок
12:50
Макс Барских попал в страшную аварию на дороге в США — фото
12:46
О гибели группы при сходе лавины на Алтае рассказали выжившие девушки
12:33
Не стало автора песни «Прекрасное далеко» Евгения Крылатова
12:23
Фотопрогноз: На кого похож сын принца Гарри и Меган Маркл?
12:14
В центре Москвы найдено тело полицейского
12:07
Прогноз на полуфинал Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм»
12:00
В честь 9 мая Одноклассники запустят онлайн-акцию «Бессмертный полк»
11:53
Андрею Мерзликину грозит срок за незаконное пересечение молдавской границы
11:41
Иран отказался от части обязательств по ядерной сделке
11:35
Акция «Бессмертный полк» проходит в Сирии
11:25
Музыканты из ВКонтакте станут участниками крупнейших европейских фестивалей
11:20
«Я себя резала»: Гузеева впала в глубокую депрессию после смерти матери
11:09
Российских учителей научат правилам поведения в соцсетях
10:57
На юге Сицилии продают дома за один евро
10:50
Видео: В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией
10:45
Агрессивный маркетинг: в Петербурге промоутеры чая с кулаками отвоевывают территорию
10:18
США направляют госпитальное судно в Венесуэлу

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

27 работ Пятого канала вышли в финал ежегодного конкурса «МедиаБренд»

Опубликован шорт-лист VII ежегодного конкурса «МедиаБренд». Пятый канал стал финалистом в рекордном количестве номинаций.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сериалы Пятого канала получили награды фестиваля Detective FEST

Сериал Пятого канала «Стражи Отчизны» признан победителем в жанровой номинации — телевизионные сериалы детективной и правоохранительной тематики.

5-tv.ru

Реклама