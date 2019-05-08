Фотопрогноз: На кого похож сын принца Гарри и Меган Маркл?

Эксперт в области судебно-медицинской экспертизы Джо Маллинс спрогнозировал, какие черты лица принца Гарри и Меган Маркл унаследует их сын.

Криминалист изучил фотографии герцога и герцогини Сассекских и составил «фоторобот» наследника британской короны, который опубликовало издание The Sun.

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По мнению специалиста, мальчик непременно унаследует оттопыренные «виндзорские уши» отца. Волосы наследника будут более темными благодаря смуглой Меган Маркл, а губы более пухлыми, чем у Гарри. Как полагает Маллинс, отцовские румяные щеки будут также характерны для первенца Кенскингтонского дворца.

О рождении сына принца Гарри и Меган Маркл было объявлено 6 мая.