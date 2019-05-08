О гибели группы при сходе лавины на Алтае рассказали выжившие девушки

, 12:46 Эфирная новость 66

Пострадавшим сейчас оказывается медицинская и психологическая помощь, при этом они готовы принять активное участие в поисках пропавших друзей.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Матыцин, Пятый канал

Выжившие девушки в эти минуты дают показания в полиции. Доследственную проверку начали в Следственном комитете.

На месте — в селе Кош-Агач, туристок уже осмотрели медики, состояние девушек удовлетворительное, но им может понадобиться помощь психологов. При этом они готовы принять участие в поиске тел погибших. Он будет организован, как только на место прибудут спасатели.

Известно, что в операции будут задействованы кинологи.

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Как сообщил замглавы Кош-Агачского района республики Алтай Алексей Тадыкин, в настоящее время девушки находятся под наблюдением медиков. Одной из них необходима психологическая помощь.

По его словам, они самостоятельно смогли спуститься с маршрута и добраться до села, где и рассказали о произошедшем в горах. Связи там, где они находились не было, поэтому они смогли сообщить о случившемся, только через два дня, когда 8 мая вышли к людям.

«Это страшная трагедия, от которой, к сожалению, в горах не застрахованы даже опытные альпинисты. Заверяю, что будут приняты исчерпывающие меры для поиска туристов», — цитируют «Известия» врио главы республики Олег Хорохордин.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате трагедии, предварительно погибли семь человек.

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