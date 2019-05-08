Видео: Принц Гарри и Меган Маркл показали миру новорожденного сына

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в среду, 8 мая, показали миру своего новорожденного сына, устроив фотосессию в Виндзоре, сообщает РИА Новости.

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Герцог и герцогиня Сассекские, как и было обещано, пригласили представителей СМИ, чтобы удовлетворить их интерес к ребенку. Данный ажиотаж вызван еще и тем, что сын принца Гарри и Меган Маркл первый среди «королевских детей» смешанного этнического происхождения за много веков — первый американец. По матери мальчик имеет право на паспорт США и потому гипотетически сможет в будущем стать президентом Америки.

Стоит отметить, что сын герцога и герцогини Сассекских занимает седьмое место в линии престолонаследия: после деда принца Чарльза, дяди принца Уильяма, троих детей принца Уильяма и своего отца принца Гарри.

Королева Великобритании Елизавета II является прабабушкой уже в восьмой раз.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фотопрогноз — на кого похож сын принца Гарри и Меган Маркл?