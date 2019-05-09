Бортич похвасталась поездкой на родину в Белоруссию со своим возлюбленным

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александра Бортич съездила на родину в Белоруссию со своим избранником Евгением Савельевым.

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Актриса разместила в Instagram совместное фото, на котором они, обнявшись, стоят на берегу реки в Гродно. На лицах влюбленных сияют улыбки.

Instagram @bortich

«Дома было хорошо», — подписала она снимок.

Многие поклонники артистки не ожидали, что она — уроженка соседней братской республики, а некоторые поинтересовались, почему она не одарила вниманием своих фанатов-земляков.

В целом же фолловеры назвали эту пару «классной».

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