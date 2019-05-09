Видео: Как Владивосток готовится встречать День Победы

Уже наступила 74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая — самый народный из государственных праздников. Поздравляем всех жителей нашей необъятной страны с Днем Великой Победы. Памятные акции пройдут во всех населенных пунктах, военные парады в 29 городах. Первым начнет Дальний Восток.

Сразу после военного парада по центру столицы Приморья прошагает многотысячный «Бессмертный полк», в скверах и парках заработает полевая кухня, запланированы и другие праздничные акции.

Одной из самых интересных обещает стать паровоз Победы. Ретро-состав специально оборудовали и украсили к 9 мая, в вагонах предусмотрели места для ветеранов Второй мировой. Есть и открытые платформы с образцами боевой техники. Например, автомобиль «Студебеккер» с установкой залпового огня и пулемет «Максим». Подробнее о том, как столица Приморья готовится к Дню Победы расскажет Евгений Подтергера.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Минобороны опубликовало уникальные фотографии полководцев ВОВ.