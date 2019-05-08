Минобороны опубликовал уникальные фотографии полководцев ВОВ

На сайте Минобороны опубликовали уникальные фотографии из семейных архивов полководцев Великой Отечественной. Почти все они были сделаны во время ключевых сражений и важных стратегических операций. Некоторые снимки публикуются впервые.

К примеру, на одной из фотографий Константин Рокоссовский снят с парашютом: будущий маршал лично поднимался на аэростате, чтобы увидеть линию обороны врага. А вот запечатлены моменты встречи главкома флота адмирала Николая Кузнецова с Уинстоном Черчиллем перед Ялтинской конференцией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о публикации Минобороны РФ документов об освобождении Севастополя.