Видео: «Бессмертный полк» прошагал по улицам Парижа

День окончания войны в Европе уже отметили. Формально капитуляцию Германия подписала в 45 году, действительно за несколько минут до полуночи 8 мая, в Москве уже наступило 9 мая и День Победы — у нас и у них — разные даты. Впрочем, появилась новая традиция, которая стирает границы и географические и временные. «Бессмертный полк». Акция становится все популярнее в мире — в этом году она проходит уже в 110 странах. Из Парижа передает Юлия Пряникова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Парады Победы прошли в городах Дальнего Востока и Сибири.