Видео: «Бессмертный полк» прошел в Японии, КНДР и Китае

Акция «Бессмертный полк» прошла на территории посольств России в Японии и КНДР. В Пхеньяне и других городах Северной Кореи сотрудники дипломатических миссий возложили цветы к монументам в память о солдатах и офицерах, освобождавших Корею от японской оккупации. В шествии «Бессмертного полка» по улицам столицы КНДР приняли участие более 100 человек.

В Японии в аналогичной акции поучаствовали свыше 200 человек — сотрудников дипломатических миссий, а также россияне, живущие в Стране восходящего солнца.

Для Китая «Бессмертный полк» стал уже традиционной акцией, и в 2019 году в шествии приняли участие почти 400 человек. Во главе колонны шел посол России в Китае Андрей Денисов с портретом своего отца.

«Все мы отмечаем этот день со слезами на глазах, отдавая дань памяти нашим дедам, прадедам, отцам, тем, кто принес нам эту победу. Все мы отмечаем сегодня этот день, причем отмечаем именно как большое общественное событие» , — подчеркнул Денисов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о шествии «Бессмертного полка» в Париже.