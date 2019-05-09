Видео: «Бессмертный полк» прошел в Японии, КНДР и Китае

Акция «Бессмертный полк» прошла на территории посольств России в Японии и КНДР. В Пхеньяне и других городах Северной Кореи сотрудники дипломатических миссий возложили цветы к монументам в память о солдатах и офицерах, освобождавших Корею от японской оккупации. В шествии «Бессмертного полка» по улицам столицы КНДР приняли участие более 100 человек.
В Японии в аналогичной акции поучаствовали свыше 200 человек — сотрудников дипломатических миссий, а также россияне, живущие в Стране восходящего солнца.
Для Китая «Бессмертный полк» стал уже традиционной акцией, и в 2019 году в шествии приняли участие почти 400 человек. Во главе колонны шел посол России в Китае Андрей Денисов с портретом своего отца.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о шествии «Бессмертного полка» в Париже.