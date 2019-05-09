«На крутом вираже»: Сергей Доренко скончался на 60 году жизни

Известный российский теле- и радиоведущий Сергей Доренко скончался вечером в четверг, 9 мая в Москве. По предварительной информации, 59-летнему журналисту стало плохо, когда он ехал за рулем своего мотоцикла.

Одним из первых на произошедшее отреагировал мэр столицы Сергей Собянин, назвав его «талантливым журналистом, беспокойным, неравнодушным человеком», а его уход — безвозвратной потерей.

«Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко», — написал градоначальник в Twitter.

Twitter @MosSobyanin

Сергей Доренко родился в Керчи в 1959 году в семье военно-морского летчика Леонида Доренко и библиотекаря Татьяны Доренко. В силу специфики профессии отца семья часто переезжала.

После окончания школы Доренко поступил в Университет дружбы народов на факультет филологии, и по завершении учебы получил дипломы по трем специальностям: преподаватель русского языка, а также переводчик с испанского и португальского.

Трудовая биография Доренко началась в 1982 году, когда он отправился в Анголу в качестве переводчика португальского. По возвращении домой он отслужил в армии.

В 1985-м началась его журналистская деятельность. После работы рядовым сотрудником его назначили редактором на телевидении. Вскоре Доренко занимал различные должности на каналах «ОРТ» и «РТР», был ведущим программы "Время" и "Авторской программы Сергея Доренко". Последнее время он являлся главным редактором радиостанции «Говорит Москва».

К слову, известность ему пришла благодаря телевидению, но он всегда заявлял, что не смотрит телевизор.

Сергей Доренко был неоднозначной личностью. Его яркие и колкие высказывания всегда становились темой для обсуждения.

От двух браков у Доренко остались пятеро детей.

Одним из самых любимых увлечений журналиста были мотоциклы. В 2001 году на него доже завели дело о хулиганстве. Он на мотоцикле во время конфликта наехал на капитана первого ранга из Главного штаба ВМФ РФ Валерия Никитина. В итоге Доренко отделался условным сроком.

Буквально недавно, 23 и 24 апреля, на своей странице в Instagram Сергей Доренко опубликовал несколько постов, в которых рассказывал о преимуществах мотоцикла Triumph. И таких публикаций у него было большое количество. Доренко можно смело было назвать фанатом мотоциклов.

И так случилось, что его не стало, когда он был за рулем своего любимого двухколесного триумфального друга. Предварительно, у журналиста остановилось сердце... 9 мая 2019 года в 20 часов 20 минут...

Ранее 5-tv.ru рассказывал первые подробности аварии с Сергеем Доренко.