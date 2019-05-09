«Явление в русской журналистике»: Аркадий Мамонтов об скончавшемся Доренко

Ушедший на 60 году жизни теле- и радиоведущий Сергей Доренко навсегда останется важным явлением в русской журналистике. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил журналист Аркадий Мамонтов.

«Человек обладал талантом и имел разные грани этого таланта. Был хорошим публицистом, обладал афористичным языком. Жаль, что такой яркий и талантливый человек ушел», — сказал Мамонтов.

По его словам, они с Доренко никогда не были друзьями, но это не отменяет всей его величины. Журналист определенно оставил след в современной русской журналистике, считает Аркадий Мамонтов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергею Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле по центру Москвы. Предположительно, у него остановилось сердце. Прибывшие на место медики спасти 59-летнего журналиста не смогли.