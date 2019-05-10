Самые яркие и смелые цитаты Сергея Доренко

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5-tv.ru публикует лучшую подборку высказываний журналиста, который ушел из жизни 9 мая. Он всегда отличался острым словом.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, Instagram @rasstriga.pastushok

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Умер Сергей Доренко 11

Российский журналист, теле и радиоведущий Сергей Доренко скоропостижно скончался в возрасте 59 лет в центре Москвы, в четверг, 9 мая. Очень часто он открыто делился своими размышлениями относительно того, что происходит в мире. При этом многие его высказывания звучали достаточно грубо. Несмотря на это в них не было излишнего пафоса. Сергей Доренко отличался умением колко, но четко формулировать мысли, его высказывания были эмоциональны, но точны. 5-tv.ru публикует лучшую подборку цитат известного журналиста.

«Я мечтаю, конечно, о народном единстве, но моей главной целью остается мечта сесть на шпагат и сбросить десять килограммов. Остальное не **** вообще никак»

* * *

«Новости по ТВ следует передавать каждые полчаса. Почему унитазы в „Макдоналдсе“ моют раз в 30 минут, а мозги имбецилам промывают реже унитазов?»

* * *

«Трехлитровый BMW X5 в Штатах стоит 47 тысяч долларов, а у нас больше ста. И кого после этого любит Бог?»

* * *

«Каждое утро я говорю себе, что я *****, в 5 часов 25 минут утра, когда умываюсь, чтобы ехать на работу»

* * *

«У меня невысокие запросы и потребности довольно скромные. Мне даже десять тысяч долларов в месяц вполне на жизнь хватает»

* * *

(о «Бурановских бабушках» — Прим.ред.) «Любое движение по сцене самой маленькой из них приводит в умиление и восторг невероятный. Лучше, чем ручной медведь или дрессированный шимпанзе»

* * *

«Ничего так не помогает в кризис, как чувство собственного достоинства и оптимизма».

Ранее 5-tv.ru сообщал, где похоронят Сергея Доренко. Кроме того, в распоряжении редакции имеются кадры, на которых запечатлены момент, когда журналист упал с мотоцикла, а также, когда врачи пытаются реанимировать Доренко.

Тема:
Умер Сергей Доренко 11
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