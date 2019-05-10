Самые яркие и смелые цитаты Сергея Доренко

Российский журналист, теле и радиоведущий Сергей Доренко скоропостижно скончался в возрасте 59 лет в центре Москвы, в четверг, 9 мая. Очень часто он открыто делился своими размышлениями относительно того, что происходит в мире. При этом многие его высказывания звучали достаточно грубо. Несмотря на это в них не было излишнего пафоса. Сергей Доренко отличался умением колко, но четко формулировать мысли, его высказывания были эмоциональны, но точны. 5-tv.ru публикует лучшую подборку цитат известного журналиста.

«Я мечтаю, конечно, о народном единстве, но моей главной целью остается мечта сесть на шпагат и сбросить десять килограммов. Остальное не **** вообще никак»

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«Новости по ТВ следует передавать каждые полчаса. Почему унитазы в „Макдоналдсе“ моют раз в 30 минут, а мозги имбецилам промывают реже унитазов?»

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«Трехлитровый BMW X5 в Штатах стоит 47 тысяч долларов, а у нас больше ста. И кого после этого любит Бог?»

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«Каждое утро я говорю себе, что я *****, в 5 часов 25 минут утра, когда умываюсь, чтобы ехать на работу»

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«У меня невысокие запросы и потребности довольно скромные. Мне даже десять тысяч долларов в месяц вполне на жизнь хватает»

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(о «Бурановских бабушках» — Прим.ред.) «Любое движение по сцене самой маленькой из них приводит в умиление и восторг невероятный. Лучше, чем ручной медведь или дрессированный шимпанзе»

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«Ничего так не помогает в кризис, как чувство собственного достоинства и оптимизма».

Ранее 5-tv.ru сообщал, где похоронят Сергея Доренко. Кроме того, в распоряжении редакции имеются кадры, на которых запечатлены момент, когда журналист упал с мотоцикла, а также, когда врачи пытаются реанимировать Доренко.